Банкиры прогнозируют снижение Нацбанком учетной ставки 26 октября — Finance.ua

Банкиры прогнозируют снижение Нацбанком учетной ставки 26 октября
Представители украинских банков ожидают, что Национальный банк Украины 26 октября снизит учетную ставку на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых.
Такой прогноз банкиры высказали на пресс-конференции Ассоциации украинских банков, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы ожидаем, что ставка будет снижаться… Думаем, что примерно где-то на 2% она еще может снизиться», — отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.
Его мнение о снижении ставки разделяет глава правления Альтбанка Надежда Воробьева, отмечая наличие оснований для этого.
В их числе она назвала снижение инфляции до 7,1%, международные резервы $39,7 млрд и их прогноз $38,3 млрд на конец года, а также курс 36,45 грн/$1.
«Я думаю, что 26 октября будет снижение примерно на 2%», — сказала она.
Воробьева считает, что Нацбанк будет осторожно действовать с учетом возможного влияния учетной ставки на курс и инфляцию.
«Если сделать резкое снижение процентной ставки… те деньги, которые были привлечены банками на 3−6 месяцев, станут невыгодными для банков. …Оттока не будет, но банки будут на этом терять и предлагать более дешевые депозиты. Это может привести к тому, что люди будут хотеть купить валюту, то есть появится спрос на валюту», — объяснила глава правления Альтбанка.
Глава правления Идея Банка Михаил Власенко также ожидает снижения учетной ставки на 2 п.п. — до 18%, он поддержал мнение коллег о необходимости возобновления кредитования и населения, и малого и среднего бизнеса.
В своем прогнозе Власенко ориентировался на ранее анонсированную регулятором информацию о снижении учетной ставки до 16−18% к концу этого года, что в свою очередь будет зависеть от макроэкономических показателей и курсовой стабильности.
«По моему мнению, это ближе к 18%, потому что слишком резкое снижение учетной ставки, особенно в этот период — ноябрь-декабрь, в условиях также чувствительности валютного рынка, значительного профицита гривневой ликвидности, могут усилить риски и повлиять на курсовую стабильность, на уровень инфляции», — объяснил он свое мнение.
Председатель правления Рада Банка Андрей Григель также присоединился к прогнозу о снижении учетной ставки на ближайшем заседании НБУ на 2 п.п. — до 18%, обосновав его отсутствием давления на гривну и рисков девальвации.
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По мнению главы Рада Банка, после снижения на ближайшем заседании Нацбанк затем сохранит новую ставку до конца года.
«Зная философию Национального банка, я никогда не видел, чтобы они совершали резкие движения в конце года. В основном они выпускают массу нормативных документов, чтобы банки работали над этим, но не решение по ставкам», — отметил Григель.
Он добавил, что фактор военных рисков, которые невозможно предусмотреть, остается важным при принятии Нацбанком своих решений.
Президент АУБ Андрей Дубас также ожидает снижения учетной ставки до 18% в конце октября без дальнейшего снижения до конца года.
В то же время, Бабаев из Правэкс Банка предвидит дальнейшее снижение ставки еще на 1 п.п. к концу текущего года.
Такого же мнения придерживается и глава Альтбанка Воробьева: согласно ее ожиданиям, 14 декабря ставку могут снизить еще на 1 п.п.
«Наши ожидания — это минус 3% до конца года от сегодняшнего показателя», — сказала банкир.
Справка Finance.ua:
- в июне 2022 года учетная ставка в Украине поднялась с 10% до 25% годовых;
- 22 июля 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых;
- 14 сентября правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%;
- до конца 2023 года запланировано еще два заседания по рассмотрению вопроса по учетной ставке: 26 октября и 14 декабря.
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