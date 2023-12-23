Банкиры предупредили о наибольших рисках 2024 года — Finance.ua

Банкиры предупредили о наибольших рисках 2024 года
Очередную зиму банки встретили пересмотром планов непрерывности своей работы. Сеть Power Banking, созданная для работы в условиях блэкаутов, может понадобиться снова. Но это не единственный вызов для банков, хоть и самый заметный для клиентов.
О главных рисках банкиры рассказали в ежегодном рейтинге «25 ведущих банков Украины».
«Важнейшим фактором, определяющим развитие банковского рынка Украины в 2024 году, является длительность войны. Если война затянется, это может привести к дальнейшему ухудшению экономической ситуации и снижению доходности банков», — предупредил и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.
Военные риски будут оказывать давление на капитал банков.
«На данный момент самый большой риск — кредитный. Никто не может сказать, когда закончится война, и потому трудно предсказать, как наши заемщики будут себя чувствовать в средне- и долгосрочной перспективе», — отметил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.
2024 год отмечается повышением требований к капиталу.
«НБУ планирует внедрение дополнительных буферов капитала с 2024 года, что означает еще большее увеличение потребности в капитале. Потенциальный дефицит капитала станет дополнительным сдерживающим фактором для кредитной активности банков», — считает председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.
Банки пока обладают достаточным запасом устойчивости.
«Рекордное значение норматива адекватности капитала банковского сектора в 25% дает возможность ожидать, что введение со стороны НБУ новых и отложенных из-за войны требований достаточности капитала и возобновление требований к формированию буферов капитала не потребует от банков дополнительной капитализации, а будет обеспечено за счет текущих доходов» , — ожидает председатель правления Кредобанка Ежи Яцек Шугаев.
Норматив адекватности регулятивного капитала всех банков вырос с 19,68% в январе до рекордных 25,31% в начале ноября. Однако повышенное налогообложение на уровне 25−50% уменьшит чистую прибыль банков, которую можно направить в капитал.
Риски сохраняются для игроков поменьше.
«Возвращение нормативных требований к капиталу банков может привести к проблемам, к неплатежеспособности определенных банков. Но я надеюсь, что Нацбанк даже если повысит требования, сможет затем индивидуально отдельным банкам предоставить смягчение с учетом объективных факторов», — отметила и.о. главы правления Сенс Банка Елена Зубченко.
Учитывая все риски, Ежи Яцек Шугаев спрогнозировал, что НБУ в ближайшие два года будет сохранять ограничения на распределение банками прибыли.
«Это делает его направление на увеличение капитала безальтернативным решением», — считает он.
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