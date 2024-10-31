Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 13% до конца года — Finance.ua

Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 13% до конца года Сегодня 11:35 — Кредит&Депозит

Банкиры ожидают сохранения Нацбанком учетной ставки на уровне 13% до конца года

Правление Национального банка Украины (НБУ) оставит учетную ставку на текущем уровне 13% годовых на предстоящем заседании в четверг, считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

«Мы ожидаем, что на этой встрече НБУ оставит (учетную. — Ред.) ставку без изменений. Вероятно, и на декабрьском заседании ставка останется без изменений. Однако нельзя исключать возврат к усилению монетарной политики (повышение ставки) в случае дальнейшего ускорения инфляции», — сказал директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финуправления Правэкс Банка Артем Красовский.

Его коллега, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что текущий уровень ставки приемлем для двух последующих пересмотров в этом году.

«Однако если инфляционный тренд будет значительно превышать ожидания и в октябре (плюс возникнут дополнительные риски, не предусмотренные текущей моделью), не исключаем возможности, что в декабре необходимо будет корректировать ставку вверх», — подчеркнул он.

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Мнение коллег поддержала начальник управления управленческого учета и бизнес анализа ОТП Банка Инна Провотар.

«До конца 2024 года мы не видим объективных причин для изменения учетной ставки НБУ. Основываясь на текущих прогнозах, изменения могут произойти не раньше конца весны следующего года. И это при условии, если удастся развернуть инфляцию и обеспечить устойчивость валютного курса», — отметила она.

Эти ожидания банкиров соответствуют обновленному в июле этого года прогнозу регулятора, согласно которому учетная ставка будет держаться на уровне 13% годовых до конца 2024 года, после чего прогнозируется ее снижение до 12,6% и 12,4% годовых в первом и втором квартале 2025 года и до 11,3% годовых по его итогам.

Справка Finance.ua:

на заседании 18 сентября Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 13%, что поддержали 10 из 11 — членов комитета монетарной политики (КМП), при этом один их коллега предлагал повысить ее до 13,5% годовых. Инфляция в годовом исчислении по итогам сентября 2024 года выросла до 8,6% с 7,5% по итогам августа, 5,4% по итогам июля и 4,8% по итогам июня.

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