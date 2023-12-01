Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора

1
Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора
Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора
Опрос топ-менеджеров финансовых учреждений в ноябре 2023 года свидетельствует, что основной источник рисков в финансовом секторе не изменился — это война с россией. На втором месте осталась коррупция.
Об этом свидетельствует «Опрос о системных рисках», проведенный Нацбанком Украины с 9 по 24 ноября 2023 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и трех инвестиционных компаний.
Вместе с тем в первую пятерку рисков попали риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года), а также качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года). Последний фактор риска поднялся в рейтинге угроз наиболее ощутимо: сразу на девять позиций с 14 места в мае.
Читайте также
Впервые за долгое время в десятку наибольших рисков попали беспокойство по поводу качества человеческого капитала в финсекторе.
По мнению респондентов, заметно ослабла роль рисков, связанных с уровнем экономической активности, стоимостью активов и качеством залога, динамикой мировых цен на сырье, а также защитой прав кредиторов и инвесторов.
Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора
Как отмечают в НБУ, склонность финучреждений к риску за последние полгода заметно повысилась. Об этом отчитывались почти 40% респондентов — наибольшая доля опрошенных с начала введения опроса. Только у 6% опрошенных рискаппетит за последние шесть месяцев уменьшился.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.