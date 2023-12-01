Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора — Finance.ua

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Сегодня 11:04

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора

Опрос топ-менеджеров финансовых учреждений в ноябре 2023 года свидетельствует, что основной источник рисков в финансовом секторе не изменился — это война с россией. На втором месте осталась коррупция.

Об этом свидетельствует «Опрос о системных рисках», проведенный Нацбанком Украины с 9 по 24 ноября 2023 года с участием руководителей 22 банков, 10 страховщиков и трех инвестиционных компаний.

Вместе с тем в первую пятерку рисков попали риски притока иностранного капитала (впервые с мая 2022 года), а также качества законодательства и налоговой системы (впервые с ноября 2019 года). Последний фактор риска поднялся в рейтинге угроз наиболее ощутимо: сразу на девять позиций с 14 места в мае.

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Впервые за долгое время в десятку наибольших рисков попали беспокойство по поводу качества человеческого капитала в финсекторе.

По мнению респондентов, заметно ослабла роль рисков, связанных с уровнем экономической активности, стоимостью активов и качеством залога, динамикой мировых цен на сырье, а также защитой прав кредиторов и инвесторов.

Как отмечают в НБУ, склонность финучреждений к риску за последние полгода заметно повысилась. Об этом отчитывались почти 40% респондентов — наибольшая доля опрошенных с начала введения опроса. Только у 6% опрошенных рискаппетит за последние шесть месяцев уменьшился.

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