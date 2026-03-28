Банкир рассказал, какие депозиты останутся наиболее выгодными для украинцев

Самыми выгодными останутся вклады на 6–9 месяцев и на 1 год, Фото: freepik
Во втором квартале 2026 года ставки по гривневым депозитам могут постепенно снизиться, несмотря на то, что НБУ оставил ключевые монетарные параметры без изменений. Банки могут перейти к постепенному пересмотру доходности гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование.
Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

Как изменятся ставки

В течение одного-двух месяцев средние ставки могут снизиться до 0,5 п.п. К концу весны их средний уровень ожидается в пределах 12,5−14% годовых, в то время как максимальные ставки могут составлять до 15,5%.
Читайте также
Замотаев считает, что депозитный рынок входит в новый этап — постепенной корректировки ставок в зависимости от экономической ситуации, инфляционных ожиданий и спроса на гривневые инструменты.
«Главное — это сохранение реальной доходности депозитов. Если инфляция будет замедляться, а гривна будет оставаться прочной, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам получить доход и одновременно сохранить покупательскую способность своих денег», — объяснил банкир.

Что влияет на депозиты

Среди факторов, определяющих динамику депозитов — общее состояние экономики и инфляция. Дополнительное влияние могут иметь внешние риски, в частности война на Ближнем Востоке, которая уже приводит к росту цен на топливо и может разгонять инфляцию из-за подорожания логистики и услуг.
Еще один фактор, который может повлиять на развитие депозитов — ситуация на валютном рынке. Относительная курсовая стабильность снижает нервозность и повышает доверие граждан к гривневым инструментам сбережения средств.
Читайте также
В то же время военные риски остаются ключевым сдерживающим фактором.
Из-за неопределенности и психологического давления спрос может смещаться в сторону краткосрочных депозитов, позволяющих быстрее реагировать на изменение условий и частично оградить средства от инфляции.

Какие депозиты самые выгодные

По прогнозу банкира, как и в 2025 году, самыми выгодными останутся вклады на 6−9 месяцев и на 1 год — именно по ним банки будут предлагать самые высокие ставки.
«По прогнозам НБУ и правительства, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6−9 месяцев или в год позволяет не просто сохранить их покупательную способность, но и потенциально получить дополнительный доход в пределах 3−4%», — отметил Замотаев.
По материалам:
УНІАН
ДепозитыИнвестиции
Также по теме
Также по теме
