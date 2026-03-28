Банкир рассказал, какие депозиты останутся наиболее выгодными для украинцев
Во втором квартале 2026 года ставки по гривневым депозитам могут постепенно снизиться, несмотря на то, что НБУ оставил ключевые монетарные параметры без изменений. Банки могут перейти к постепенному пересмотру доходности гривневых депозитов, чтобы нарастить кредитование.
Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.
Как изменятся ставки
В течение одного-двух месяцев средние ставки могут снизиться до 0,5 п.п. К концу весны их средний уровень ожидается в пределах 12,5−14% годовых, в то время как максимальные ставки могут составлять до 15,5%.
Замотаев считает, что депозитный рынок входит в новый этап — постепенной корректировки ставок в зависимости от экономической ситуации, инфляционных ожиданий и спроса на гривневые инструменты.
«Главное — это сохранение реальной доходности депозитов. Если инфляция будет замедляться, а гривна будет оставаться прочной, то даже скорректированные ставки не помешают потенциальным вкладчикам получить доход и одновременно сохранить покупательскую способность своих денег», — объяснил банкир.
Что влияет на депозиты
Среди факторов, определяющих динамику депозитов — общее состояние экономики и инфляция. Дополнительное влияние могут иметь внешние риски, в частности война на Ближнем Востоке, которая уже приводит к росту цен на топливо и может разгонять инфляцию из-за подорожания логистики и услуг.
Еще один фактор, который может повлиять на развитие депозитов — ситуация на валютном рынке. Относительная курсовая стабильность снижает нервозность и повышает доверие граждан к гривневым инструментам сбережения средств.
В то же время военные риски остаются ключевым сдерживающим фактором.
Из-за неопределенности и психологического давления спрос может смещаться в сторону краткосрочных депозитов, позволяющих быстрее реагировать на изменение условий и частично оградить средства от инфляции.
Какие депозиты самые выгодные
По прогнозу банкира, как и в 2025 году, самыми выгодными останутся вклады на 6−9 месяцев и на 1 год — именно по ним банки будут предлагать самые высокие ставки.
«По прогнозам НБУ и правительства, инфляция до конца года не превысит 7,5%. То есть размещение средств на 6−9 месяцев или в год позволяет не просто сохранить их покупательную способность, но и потенциально получить дополнительный доход в пределах 3−4%», — отметил Замотаев.
