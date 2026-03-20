Останутся ли гривневые депозиты доходными, если гривна упадет до 45 грн за доллар

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что гривневые депозиты еще будут оставаться инструментом сбережения денег, но их реальная доходность будет очень ограниченной.

Об этом говорится в статье Минфин , мы выбрали основное.

Гривневые депозиты в банках приносят доходность около 12−15% годовых. Учитывая налогообложение, реальная доходность составляет 9−11% годовых. Чтобы сохранить покупательную способность своих сбережений в инвестировании, нужно по меньшей мере обогнать инфляцию, а в украинских условиях еще и девальвацию гривны", — объясняет логику инвестирования в гривневые депозиты Лариса Мошковская, финансовый планировщик iPlan.ua.

Чтобы понять, защищает ли деньги все еще такая инвестиция или уже обесценивает их, она приводит следующие расчеты:

Пример

Вы хотите инвестировать 50 тысяч гривен в год при текущем курсе 44,4 грн/$.

Через год в депозите под 12% годовых (реальных 9% годовых) будет 54 620 грн. Представим, что курс доллара за год повысился до 45,5 грн/$. В пересчете на доллар ваши инвестиции будут выглядеть так:

после депозита — $1 197.

если купить на 50 тыс. грн доллары и оставить сумму в валюте — $1 126.

«Итак, если курс доллара за год повысится до 45,5 грн, доходность депозита все еще будет опережать темпы девальвации. Но инвестиция в гривневый депозит потеряет смысл, если курс доллара будет равен 48,4 грн», — уточняет Лариса Мошковская.

По мнению Сергея Новошицкого из банка «Пивденный», процентный доход по гривневому депозиту существенно перекрывает потенциальные потери от девальвации гривны в заданном сценарии.

Он сравнил результат инвестирования в гривневый депозит и покупку валюты на горизонте 6 месяцев при изменении курса с 44 грн/$ до 45,50 грн/$:

Сценарий 1: Покупка наличной валюты

Инвестиция: 500 000 грн./44,00 = $11 363,6.

Сумма через 6 месяцев (при курсе 45,50): $11 363,6*45,50 = 517 044 грн.

Чистая прибыль: 17 044 грн.

Сценарий 2: Гривневый депозит

Начисленные проценты: 500 000*14,75%*0,5 года = 36 875 грн.

Налоги (23%): 36875*23% = 8481,3 грн.

Чистая прибыль: 36 875 — 8 481,3 = 28 393,7 грн.

«Даже при девальвации гривны с 44,0 грн/$ до 45,5 грн/$ гривневый депозит выглядит более привлекательным, поскольку процентный доход более чем в 1,6 раза перекрывает курсовую разницу от возможной девальвации в прогнозном сценарии. Так что гривневые депозиты остаются эффективным инструментом для кратко- и среднесрочного размещения средств», — резюмирует Сергей Новошицкий.

«По состоянию на 17 марта 2026 года официальный курс гривны по отношению к доллару составляет 44,08 грн/$. То есть даже в случае проседания курса до 44,4−45,5 грн/$ речь идет о ослаблении гривны примерно на 0,7−3,2% от текущего уровня», — говорит Дмитрий Замотаев из Глобус Банка. Он также сделал для Минфина расчеты доходности гривневого депозита:

Если вкладчик имеет 100 тысяч гривен и размещает их на 6 месяцев под 14% годовых (считаем по средней ставке), то начисленный доход за полгода составит 7 тысяч гривен . Чистый доход после уплаты налогов составит 5390 грн, а общая сумма в конце срока составит 105390 грн.

«Если в начале по курсу 44,08 грн/$ на 100 тыс. грн можно было купить около $2 268,6, то через 6 месяцев сумма депозита в 105 390 грн по курсу 44,4 грн/$ будет равна уже около $2 373,6.

Если же курс увеличится до 45,5 грн/$, то это будет около $2 316,3. То есть даже в случае такого ослабления гривны вкладчик все равно будет оставаться в плюсе. В этом примере предел, при котором депозит перестает перекрывать девальвацию, — это курс около 46,5 грн/$. Следовательно, по сценарию проседания до 44,4−45,5 грн/$ гривневые депозиты все еще выглядят достаточно привлекательно", — говорит Дмитрий Замотаев.

