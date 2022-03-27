Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф — Finance.ua

Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф

Сегодня 10:47 — Фондовый рынок

Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф

Три крупнейших банка Японии введут запрет на финансовые операции со Сбербанком российской федерации. Финансовые учреждения не будут проводить долларовые операции и денежные переводы уже понедельника, 28 марта.

Об этом сообщает Japan Today

Отмечается, что банки MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят операции в долларах со Сбербанком рф через США. Вашингтон же добавил российский Сбербанк в санкционный список еще в феврале.

Многие японские компании, которые работают в россии, используют Сбербанк для расчетов. Теперь же это сделать буде сложнее, ведь MUFG Bank, а также Mitsubishi UFJ Financial Group Inc воздержится от финансовых операций через Сбербанк рф в других иностранных валютах. В связи с этим японским компаниям в россии придется искать альтернативные способы расчетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.