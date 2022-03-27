Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф — Finance.ua
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Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф

Сегодня 10:47Фондовый рынок
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Банки Японии откажутся от операций со Сбербанком рфБанки Японии откажутся от операций со Сбербанком рф
Три крупнейших банка Японии введут запрет на финансовые операции со Сбербанком российской федерации. Финансовые учреждения не будут проводить долларовые операции и денежные переводы уже понедельника, 28 марта.
Об этом сообщает Japan Today.
Отмечается, что банки MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp проводят операции в долларах со Сбербанком рф через США. Вашингтон же добавил российский Сбербанк в санкционный список еще в феврале.
Многие японские компании, которые работают в россии, используют Сбербанк для расчетов. Теперь же это сделать буде сложнее, ведь MUFG Bank, а также Mitsubishi UFJ Financial Group Inc воздержится от финансовых операций через Сбербанк рф в других иностранных валютах. В связи с этим японским компаниям в россии придется искать альтернативные способы расчетов.

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По материалам: УНІАН
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