Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию — Finance.ua

Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию

Сегодня 11:45 — Мир

Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию

Япония заморозит активы 25 граждан России и запретит экспорт в 81 российскую компанию из-за масштабного вторжения россии в Украину.

Об этом заявило в пятницу МИД Японии, передает Reuters.

В министерстве также отметили , что санкции предусматривают запрет на экспорт в россию предметов роскоши.

В частности, под санкции попали дети и супруга пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, глава госкорпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности» Игорь Шувалов и его семья, миллиардер Алексей Мордашов, родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов, родственники секретаря совета безопасности России Николая Патрушева, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

В четверг премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония предпримет шаги для лишения России статуса «страны наибольшего содействия» в торговле и запретит отечественным криптовалютным биржам проводить транзакции с организациями, попавшими под санкции.

За последние недели Токио принял ряд ограничительных мер относительно россии, включая санкции в отношении заместителей главы администрации президента, главы Чеченской Республики Кадырова и руководителей компаний, имеющих тесные связи с кремлем.

Япония ограничила доступ россии к международной платежной системе SWIFT и запретила экспорт оборудования для нефтепереработки.

Ведущие японские компании, включая Toyota, Honda, Nintendo и Sony, также приостановили экспорт в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.