Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию

Сегодня 11:45Мир
23
Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компаниюЯпония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию
Япония заморозит активы 25 граждан России и запретит экспорт в 81 российскую компанию из-за масштабного вторжения россии в Украину.
Об этом заявило в пятницу МИД Японии, передает Reuters.
В министерстве также отметили, что санкции предусматривают запрет на экспорт в россию предметов роскоши.
В частности, под санкции попали дети и супруга пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, глава госкорпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности» Игорь Шувалов и его семья, миллиардер Алексей Мордашов, родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов, родственники секретаря совета безопасности России Николая Патрушева, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
В четверг премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония предпримет шаги для лишения России статуса «страны наибольшего содействия» в торговле и запретит отечественным криптовалютным биржам проводить транзакции с организациями, попавшими под санкции.
За последние недели Токио принял ряд ограничительных мер относительно россии, включая санкции в отношении заместителей главы администрации президента, главы Чеченской Республики Кадырова и руководителей компаний, имеющих тесные связи с кремлем.
Япония ограничила доступ россии к международной платежной системе SWIFT и запретила экспорт оборудования для нефтепереработки.
Ведущие японские компании, включая Toyota, Honda, Nintendo и Sony, также приостановили экспорт в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.