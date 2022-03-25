Япония включила в санкционный список еще 25 россиян и 81 компанию — Finance.ua

В частности, под санкции попали дети и супруга пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, глава госкорпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности» Игорь Шувалов и его семья, миллиардер Алексей Мордашов, родственники олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов, родственники секретаря совета безопасности России Николая Патрушева, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
В четверг премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония предпримет шаги для лишения России статуса «страны наибольшего содействия» в торговле и запретит отечественным криптовалютным биржам проводить транзакции с организациями, попавшими под санкции.
За последние недели Токио принял ряд ограничительных мер относительно россии, включая санкции в отношении заместителей главы администрации президента, главы Чеченской Республики Кадырова и руководителей компаний, имеющих тесные связи с кремлем.
Япония ограничила доступ россии к международной платежной системе SWIFT и запретила экспорт оборудования для нефтепереработки.
Ведущие японские компании, включая Toyota, Honda, Nintendo и Sony, также приостановили экспорт в рф.