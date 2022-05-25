Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн

Сегодня 17:20Кредит&Депозит
20
Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грнБанки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн
В Украине выдано более 8,6 тыс. кредитов под госгарантии на портфельной основе с начала действия программы поддержки микро, малого и среднего бизнеса. Общая сумма ссуд составила 24,4 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 1 мая 2022 года 23 банка-кредитора обслуживают 8,5 тыс. кредитов на сумму 24,046 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 15,178 млрд грн. Это около 50% от общего лимита предоставленных гарантий (30,224 млрд грн).
Читайте также
При этом в апреле текущего года заключено 3,1 тыс. кредитных договоров на сумму 13,187 млрд грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 10,138 млрд гривен.
По количеству кредитов, на сегодняшний день обслуживаемых на портфельной основе, лидирует Приватбанк. Он выдал почти 5,5 тыс. кредитов на общую сумму 7,481 млрд грн, что составляет 63% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.
Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк — 1,7 тыс. кредитов на общую сумму 5,219 млрд грн (соответственно — 93% от лимита).
Читайте также
Наибольшим спросом пользуется программа в Одесской и Днепропетровской области, а также в Киеве.
По виду экономической деятельности наибольшее количество кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в сфере сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств и в сфере перерабатывающей промышленности.
Место для вашей рекламы
Напомним, в начале мая Кабинет Министров предоставил 10 банкам новые гарантии для кредитов микро-, малого и среднего бизнеса на 1,4 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам: Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.