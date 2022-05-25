Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн — Finance.ua

Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн

Банки выдали займов под госгарантии на портфельной основе более чем на 24 млрд грн

В Украине выдано более 8,6 тыс. кредитов под госгарантии на портфельной основе с начала действия программы поддержки микро, малого и среднего бизнеса. Общая сумма ссуд составила 24,4 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 1 мая 2022 года 23 банка-кредитора обслуживают 8,5 тыс. кредитов на сумму 24,046 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 15,178 млрд грн. Это около 50% от общего лимита предоставленных гарантий (30,224 млрд грн).

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При этом в апреле текущего года заключено 3,1 тыс. кредитных договоров на сумму 13,187 млрд грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 10,138 млрд гривен.

По количеству кредитов, на сегодняшний день обслуживаемых на портфельной основе, лидирует Приватбанк. Он выдал почти 5,5 тыс. кредитов на общую сумму 7,481 млрд грн, что составляет 63% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк — 1,7 тыс. кредитов на общую сумму 5,219 млрд грн (соответственно — 93% от лимита).

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Наибольшим спросом пользуется программа в Одесской и Днепропетровской области, а также в Киеве.

По виду экономической деятельности наибольшее количество кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в сфере сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств и в сфере перерабатывающей промышленности.

Напомним, в начале мая Кабинет Министров предоставил 10 банкам новые гарантии для кредитов микро-, малого и среднего бизнеса на 1,4 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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