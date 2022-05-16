Что такое кредитные каникулы, и какими они бывают — Finance.ua

Что такое кредитные каникулы, и какими они бывают

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту, предоставляемому заемщику, с сохранением обязательств по их погашению. Они временно лишают его выплат, но не всех и точно уж не навсегда. Некоторые клиенты ошибочно считают, что во время каникул им вообще не придется обслуживать свой заем. Из-за чего в сети нередко появляются гневные посты в адрес «алчных банкиров», когда заемщики узнают, что им все же нужно было внести определенный платеж.

Чтобы не допустить просрочки и не испортить свою кредитную историю, нужно знать, на каких условиях банк дает вам кредитные каникулы. Поскольку полное отсутствие платежей — один из вариантов, к которому банкиры прибегают крайне редко. И совсем не потому, что «жадные».

Кредитные каникулы могут быть:

отсрочкой погашения тела кредита, в то же время проценты следует платить;

отсрочкой по уплате процентов, в то же время тело кредита нужно погашать;

отсрочкой по уплате части тела кредита или части процентов;

отсрочкой по уплате всего ежемесячного платежа полностью.

Как оформить кредитные каникулы

Чтобы оформить кредитные каникулы, придется убедить банк в том, что они действительно нужны. При этом ехать в отделение для этого не обязательно. Вы можете обратиться в службу поддержки по телефону, электронной почте или в одном из мессенджеров.

Нужно сообщить свои имя и фамилию, ИНН, финансовый номер телефона. Электронную заявку или запись телефонного разговора с контакт-центром можно считать согласием заемщика на предоставление каникул.

После этого банк в случае положительного решения может сообщить клиенту о предоставлении каникул по смс или в одном из мессенджеров на телефоне. В сообщении будет указана сумма платежа во время каникул и после них.

Для физических лиц никаких дополнительных документов не потребуется. У юридических лиц и ФЛП могут дополнительно запросить выписки с текущих счетов, отчетность или другие бумаги, которые подтвердят падение доходов или остановку бизнеса.

Больше подробностей о кредитных каникулах читайте в статье. 👇🏻

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