Банки возобновили 30−50% довоенного потребительского кредитования — Finance.ua

Банки возобновили 30−50% довоенного потребительского кредитования Сегодня 15:12 — Кредит&Депозит

Банки возобновили 30−50% довоенного потребительского кредитования

Выдача новых потребительских кредитов банковской системы до сих пор не вышла на довоенный уровень.

Об этом рассказали участники круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

По данным Первого всеукраинского бюро кредитных историй, по сравнению с довоенным уровнем объем нового кредитования упал в 2,5 раза. Но есть общая тенденция возобновления кредитования", — сообщил заместитель директора департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубыхвист.

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Банк «Глобус» вернулся на рынок товарных кредитов в мае 2022 года. «И тогда общий объем запросов в кредитное бюро был 5% от довоенного. То есть в 20 раз упали объемы обращений клиентов. Сейчас это 30% довоенного. То есть понемногу восстанавливается рынок», — сказал Александр Дубыхвист.

«Почти на 50% уменьшились объемы финансирования от довоенного 2021 года», — рассказала член правления Сенс Банка Инна Тютюн.

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После национализации Сенс Банк активно возобновляет кредитование. «Для нас приоритет — это кредитные карты, товарные кредиты и кредиты наличными . Мы потихоньку входим на этот рынок. Как и другие государственные банки, мы также включились в „єОселя“ и планируем развивать это направление», — заявила Инна Тютюн.

Таскомбанк возобновил выдачу новых потребительских кредитов летом 2022-го и уже ощущает усиление конкуренции. «Сегодня потребитель может найти на выбор от трех до пяти банков по каждой продуктовой группе. И эта ситуация лучше, чем на лето — осень прошлого года, — сказал заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий. — Банки с украинским капиталом активно кредитуют, государственные банки активно кредитуют. Мы практически восстановили объемы кредитования».

По данным ПВБКИ, лучшее возобновление потребительского кредитования показали государственные банки — 80% нового кредитования с уровня сентября 2021 года. Банки с украинским частным капиталом восстановились на 51%, а самая плохая ситуация в банках с иностранным капиталом — 19%, которые в начале войны заморозили большинство своих программ.

По словам Инны Тютюн, исследование рынка показало, что заемщики готовы брать сейчас «либо ипотеку, либо очень короткие кредиты». «Мы ждем возобновления потребительских настроений у населения. Мы ожидаем, что все больше украинцев будут брать потребительские кредиты», — отметила она.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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