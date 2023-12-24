Банки вернули в Украину почти всех своих работников — Finance.ua

Банки вернули в Украину почти всех своих работников Сегодня 22:33 — Фондовый рынок

Банки вернули в Украину почти всех своих работников

В среднем за пределами страны трудятся до 5% сотрудников банков.

«Максимальный процент наших сотрудников, в прошлом году уехавших за границу, составил 20%. Сегодня у нас только 5% сотрудников остаются за границей и работают либо в гибридном, либо в полностью удаленном режиме», — подсчитали в Райффайзен Банке для ежегодного рейтинга « 25 ведущих банков Украины ».

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В рамках программы Hybrid 3.0 у сотрудников Райфа за рубежом есть возможность до мая 2024 года решить, как они хотят продолжать работу. «Мы ожидаем, что большинство из них к тому времени вернутся в Украину. Безусловно, у нас будут исключения из общего подхода компании», — уточнили в банке.

Креди Агриколь Банке из 15% выехавших за границу сотрудников около половины уже вернулись в Украину. На сегодняшний день за рубежом остается 8% сотрудников банка.

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Из-за границы работает около 2,5% сотрудников Банка Кредит Днепр . «Их функционал позволяет выполнять свои обязанности дистанционно. Также два сотрудника находятся в отпуске до окончания военного положения, потому что выполнение ими профессиональных обязанностей дистанционно невозможно, еще два человека уволились по собственному желанию по этой же причине», — отметила HR-директор банка София Чучупак.

Несколько отличается ситуация в государственных банках. В Ощадбанке , например, из 1345 работников, выехавших за границу, на конец августа 2023-го за пределами Украины осталось всего 170. В течение 17 месяцев из находившихся за рубежом уволились 824 работника — 61% всех выехавших за границу пределы страны, что составляет около 3,5% от учетной численности персонала банка. Работники, которые сейчас за границей, находятся в социальных отпусках (по уходу за ребенком).

Фінансовий клуб По материалам:

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