Банки вернули в Украину почти всех своих работников — Finance.ua

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Банки вернули в Украину почти всех своих работников

Фондовый рынок
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Банки вернули в Украину почти всех своих работников
Банки вернули в Украину почти всех своих работников
В среднем за пределами страны трудятся до 5% сотрудников банков.
«Максимальный процент наших сотрудников, в прошлом году уехавших за границу, составил 20%. Сегодня у нас только 5% сотрудников остаются за границей и работают либо в гибридном, либо в полностью удаленном режиме», — подсчитали в Райффайзен Банке для ежегодного рейтинга «25 ведущих банков Украины».
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В рамках программы Hybrid 3.0 у сотрудников Райфа за рубежом есть возможность до мая 2024 года решить, как они хотят продолжать работу. «Мы ожидаем, что большинство из них к тому времени вернутся в Украину. Безусловно, у нас будут исключения из общего подхода компании», — уточнили в банке.
В Креди Агриколь Банке из 15% выехавших за границу сотрудников около половины уже вернулись в Украину. На сегодняшний день за рубежом остается 8% сотрудников банка.
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Из-за границы работает около 2,5% сотрудников Банка Кредит Днепр. «Их функционал позволяет выполнять свои обязанности дистанционно. Также два сотрудника находятся в отпуске до окончания военного положения, потому что выполнение ими профессиональных обязанностей дистанционно невозможно, еще два человека уволились по собственному желанию по этой же причине», — отметила HR-директор банка София Чучупак.
Несколько отличается ситуация в государственных банках. В Ощадбанке, например, из 1345 работников, выехавших за границу, на конец августа 2023-го за пределами Украины осталось всего 170. В течение 17 месяцев из находившихся за рубежом уволились 824 работника — 61% всех выехавших за границу пределы страны, что составляет около 3,5% от учетной численности персонала банка. Работники, которые сейчас за границей, находятся в социальных отпусках (по уходу за ребенком).

Какие украинские банки отправляют свои карты за границу

По материалам:
Фінансовий клуб
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