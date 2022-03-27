Банки в Украине меняют правила: сколько теперь будут возмещать вкладчикам — Finance.ua

Банки в Украине меняют правила: сколько теперь будут возмещать вкладчикам

В Украине вскоре изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений на время войны увеличат до 100%.

Об этом говорится в законопроекте № 5542-1, созданном по инициативе президента и рекомендованном к принятию комитетом Верховной Рады по финансовым вопросам.

Ранее максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако, согласно нововведениям, украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Сумма компенсации в период военного положения не будет иметь никаких ограничений, даже если на счете у гражданина окажется миллион.

Сразу после окончания войны максимальную сумму компенсации увеличат вдвое по сравнению с довоенным периодом. Она составит уже не 200 тыс. грн, а 400 тыс. грн.

Окончательной же целью правительства в текущем году является повышение суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн, которое уже назначили на 1 января 2023 года.

Напомним, что законопроект № 5542-1 Верховная Рада поддержала в первом чтении еще на заседании 30 июня 2021 года. Он, в частности, предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения.

Нацбанк изменил правила кредитования на время войны.

На время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором при просрочке выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты, начисленные с 24 февраля 2022 года (включительно), за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

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