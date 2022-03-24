В феврале население забирало депозиты: как изменились ставки — Finance.ua

В феврале население забирало депозиты: как изменились ставки

В феврале население забирало депозиты: как изменились ставки

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, сократился на 2,7% до 687,144 млрд гривен по состоянию на 1 марта по сравнению с данными на 1 февраля.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

С начала года вклады населения в банках сократились на 4,5% с 719,418 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в феврале сократились на 2,6% до 427,434 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 2,8% до 259,710 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в феврале сократились на 4,2% до 723,934 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в феврале для юрлиц выросла на 0,7 п.п. до 5,6%, для физлиц снизилась на 0,3 п.п. до 6,9%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,4%, для населения — 0,5%.

Справка Finance.ua:

в 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен;

в 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен;

в 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен до 542,3 млрд гривен;

в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и удобствах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.