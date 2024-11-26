Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года — Finance.ua

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года Сегодня 15:05 — Валюта

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года, freepik

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил 1,684 млрд долларов. Это на 29,0% больше, чем в сентябре (1,306 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Таким образом, банки ввезли в Украину максимальный объем валюты с января текущего года (1,864 млрд долларов).

При этом банки ввезли за октябрь 1,150 млрд наличных долларов, что на 6,9% больше, чем в сентябре (1,075 млрд долларов).

Объем наличных евро вырос на 131% до 531,7 млн долларов в эквиваленте (229,6 млн в сентябре).

По данным НБУ, за октябрь из Украины вывезли валюты на 134,6 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и публикации валютных индикаторов, в частности, курсов гривны к другим валютам, кроме доллара.

Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 г. внес изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны НБУ смягчил ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принял меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.

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