Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года — Finance.ua
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Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Валюта
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Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года
Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года, freepik
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2024 года, составил 1,684 млрд долларов. Это на 29,0% больше, чем в сентябре (1,306 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Таким образом, банки ввезли в Украину максимальный объем валюты с января текущего года (1,864 млрд долларов).

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При этом банки ввезли за октябрь 1,150 млрд наличных долларов, что на 6,9% больше, чем в сентябре (1,075 млрд долларов).
Объем наличных евро вырос на 131% до 531,7 млн долларов в эквиваленте (229,6 млн в сентябре).
Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года
По данным НБУ, за октябрь из Украины вывезли валюты на 134,6 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины изменит подходы к расчетам и публикации валютных индикаторов, в частности, курсов гривны к другим валютам, кроме доллара.
Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 г. внес изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны НБУ смягчил ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принял меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.
По материалам:
РБК-Україна
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