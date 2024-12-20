Банки установили лимиты на переводы средств под влиянием государства, — Южанина Сегодня 17:37 — Финтех и Карты

Банки установили лимиты на переводы средств под влиянием государства, — Южанина

Установление лимитов на перевод средств через меморандум банков было сделано под влиянием государства.

Такое мнение журналистам высказала депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

«Я не уверена, что это их самостоятельное решение. Мне почему-то кажется, что это какое-то прямое влияние государства, государственных институтов. Ну, поскольку все же ключевыми игроками в банковской сфере являются государственные банки, как бы то ни было, они стали инициаторами выполнения таких как бы «просьб», — считает депутат.

По ее мнению, установление лимитов означает для общества больше контроля и уменьшение возможностей для людей.

Также Южанина задается вопросом, почему в меморандуме снизили лимит на свободные переводы со 150 тыс. гривен до 100 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

10 декабря стало известно, что ряд крупнейших украинских банков подписали общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг».

Среди подписавших меморандум — два госбанка ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк (на лицензии которого работает monobank), Райффайзен Банк, а также две банковские ассоциации — АУБ (Ассоциация украинских банков) и НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины). Также изъявили желание присоединиться к меморандуму ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.

О чем договорились банки и какими будут лимиты — рассказали в статье по ссылке.

Українські Новини По материалам:

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