Банковские лимиты на перевод средств противоречат закону о финансовом мониторинге, — Южанина Сегодня 08:32 — Финтех и Карты

Банковские лимиты на перевод средств противоречат закону о финансовом мониторинге, — Южанина

Меморандум об уменьшении лимитов на карточные переводы противоречит закону о финансовом мониторинге.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

«На самом деле, мы должны все понимать, что все эти функции, которые сейчас якобы добровольно берут на себя банковские учреждения по дополнительному контролю, мне кажется, напрямую противоречат закону о финансовом мониторинге и контроле за происхождением денег», — сказала она на счет ограничений на переводы.

Южанина пояснила, что в Украине действует специальное законодательство о финансовом мониторинге, выписанное на основании европейских подходов, стандартов и директив.

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«Абсолютно все, что нужно, уже указано в законе, как нужно поступать субъектам первичного финансового мониторинга, к которым относятся и банки. Какие операции контролировать, как их контролировать», — рассказала депутат.

Справка Finance.ua:

10 декабря стало известно, что ряд крупнейших украинских банков подписали совместный меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг».

Среди подписавших меморандум — два госбанка ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк (на лицензии которого работает monobank), Райффайзен Банк, а также две банковские ассоциации — АУБ (Ассоциация украинских банков) и НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины). Также изъявили желание присоединиться к меморандуму ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.

О чем договорились банки и какими будут лимиты — рассказали в статье по ссылке.

Українські Новини По материалам:

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