К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений — Finance.ua

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К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений

Финтех и Карты
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К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений
К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений
К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединились новые банки.
Об этом сообщает Ассоциация украинских банков.
Банкиры на встрече с АУБ отметили, что добровольное соблюдение согласованных принципов позволит избежать чрезмерного административного регулирования, обеспечить эффективный контроль за рисковыми операциями и укрепить доверие клиентов к финансовой системе. Саморегуляция, как подчеркнули участники, является важным шагом на пути стабильности и развития банковского сектора Украины.
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«Банковское сообщество инициировало разработку унифицированных подходов для противодействия использованию платежной инфраструктуры в неправомерных целях. Подписанный Меморандум является реакцией рынка на вызовы, стоящие перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через „дроп-схемы“. Мы убеждены, что введение этих мер позволит существенно снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины. Совместными усилиями мы сможем эффективно противодействовать теневым схемам и обеспечить стабильность финансовой системы страны», — отметил президент АУБ Андрей Дубас.
К меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
Среди которых:
  1. Укрэксимбанк
  2. Укргазбанк
  3. Кристаллбанк
  4. Банк Глобус
  5. МТБ Банк
  6. Радабанк
  7. Идея Банк
  8. Альтбанк
  9. Банк Альянс
  10. ЕПБ
  11. Клиринговый дом
  12. Поликомбанк
  13. Банк Траст-Капитал
  14. Украинский банк реконструкции и развития
  15. Окси Банк
  16. Первый Инвестиционный Банк
  17. Агропросперис
  18. НоваПей
  19. ПроКредит Банк
  20. Коминбанк
  21. Правэкс банк
  22. ФК «ЭВО» (RozetkaPay)
  23. Банк «Украинский капитал»
  24. Сенс Банк
  25. Скай-Банк
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Участники встречи согласились, что главной задачей является исключение использования платежной инфраструктуры для схем «дропов», а также усиление коммуникации с клиентами о необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов, что позволит банкам и финансовым компаниям обмениваться информацией и повысит эффективность финансового мониторинга.

Справка Finance.ua:

10 декабря стало известно, что ряд крупнейших украинских банков подписали совместный меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг». Среди подписавших меморандум — два госбанка ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк, Райффайзен Банк, а также две банковские ассоциации — АУБ (Ассоциация украинских банков) и НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины). Также изъявили желание присоединиться к меморандуму ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.
Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.
  • с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;
  • с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.
Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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