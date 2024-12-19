К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений — Finance.ua

К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединились новые банки.

Об этом сообщает Ассоциация украинских банков.

Банкиры на встрече с АУБ отметили, что добровольное соблюдение согласованных принципов позволит избежать чрезмерного административного регулирования, обеспечить эффективный контроль за рисковыми операциями и укрепить доверие клиентов к финансовой системе. Саморегуляция, как подчеркнули участники, является важным шагом на пути стабильности и развития банковского сектора Украины.

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«Банковское сообщество инициировало разработку унифицированных подходов для противодействия использованию платежной инфраструктуры в неправомерных целях. Подписанный Меморандум является реакцией рынка на вызовы, стоящие перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через „дроп-схемы“. Мы убеждены, что введение этих мер позволит существенно снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины. Совместными усилиями мы сможем эффективно противодействовать теневым схемам и обеспечить стабильность финансовой системы страны», — отметил президент АУБ Андрей Дубас.

К меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.

Среди которых:

Укрэксимбанк Укргазбанк Кристаллбанк Банк Глобус МТБ Банк Радабанк Идея Банк Альтбанк Банк Альянс ЕПБ Клиринговый дом Поликомбанк Банк Траст-Капитал Украинский банк реконструкции и развития Окси Банк Первый Инвестиционный Банк Агропросперис НоваПей ПроКредит Банк Коминбанк Правэкс банк ФК «ЭВО» (RozetkaPay) Банк «Украинский капитал» Сенс Банк Скай-Банк

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Участники встречи согласились, что главной задачей является исключение использования платежной инфраструктуры для схем «дропов», а также усиление коммуникации с клиентами о необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов, что позволит банкам и финансовым компаниям обмениваться информацией и повысит эффективность финансового мониторинга.

Справка Finance.ua:

10 декабря стало известно, что ряд крупнейших украинских банков подписали совместный меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг». Среди подписавших меморандум — два госбанка ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк, Райффайзен Банк, а также две банковские ассоциации — АУБ (Ассоциация украинских банков) и НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины). Также изъявили желание присоединиться к меморандуму ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.

Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.

Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров.

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