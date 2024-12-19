К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений — Finance.ua

К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы присоединились еще 25 финучреждений
К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг присоединились новые банки.
Об этом сообщает Ассоциация украинских банков.
Банкиры на встрече с АУБ отметили, что добровольное соблюдение согласованных принципов позволит избежать чрезмерного административного регулирования, обеспечить эффективный контроль за рисковыми операциями и укрепить доверие клиентов к финансовой системе. Саморегуляция, как подчеркнули участники, является важным шагом на пути стабильности и развития банковского сектора Украины.
«Банковское сообщество инициировало разработку унифицированных подходов для противодействия использованию платежной инфраструктуры в неправомерных целях. Подписанный Меморандум является реакцией рынка на вызовы, стоящие перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через „дроп-схемы“. Мы убеждены, что введение этих мер позволит существенно снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины. Совместными усилиями мы сможем эффективно противодействовать теневым схемам и обеспечить стабильность финансовой системы страны», — отметил президент АУБ Андрей Дубас.
К меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
Среди которых:
- Укрэксимбанк
- Укргазбанк
- Кристаллбанк
- Банк Глобус
- МТБ Банк
- Радабанк
- Идея Банк
- Альтбанк
- Банк Альянс
- ЕПБ
- Клиринговый дом
- Поликомбанк
- Банк Траст-Капитал
- Украинский банк реконструкции и развития
- Окси Банк
- Первый Инвестиционный Банк
- Агропросперис
- НоваПей
- ПроКредит Банк
- Коминбанк
- Правэкс банк
- ФК «ЭВО» (RozetkaPay)
- Банк «Украинский капитал»
- Сенс Банк
- Скай-Банк
Участники встречи согласились, что главной задачей является исключение использования платежной инфраструктуры для схем «дропов», а также усиление коммуникации с клиентами о необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов, что позволит банкам и финансовым компаниям обмениваться информацией и повысит эффективность финансового мониторинга.
Справка Finance.ua:
10 декабря стало известно, что ряд крупнейших украинских банков подписали совместный меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг». Среди подписавших меморандум — два госбанка ПриватБанк и Ощадбанк, Универсал Банк, Райффайзен Банк, а также две банковские ассоциации — АУБ (Ассоциация украинских банков) и НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины). Также изъявили желание присоединиться к меморандуму ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк.
Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.
- с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;
- с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.
Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, получающих зарплату на банковские карты и волонтеров.
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