Банки Украины за первый квартал заработали больше, чем за весь 2022 год — Finance.ua

Банки Украины за первый квартал заработали больше, чем за весь 2022 год
Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года. В первом квартале прошлого года банки показали 152 млн гривен убытка.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Главные факторы прибыльности сектора — рост доходов в результате постепенного возобновления банковской деятельности и сравнительно несущественные объемы доформирования резервов.
Банки увеличили операционный доход на 48% в годовом исчислении.
Чистый процентный доход за I квартал в годовом исчислении увеличился на 41%. Несмотря на значительное увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли еще более существенно.
Чистый комиссионный доход вырос на 20% по сравнению с результатом І квартала 2022 года. Объемы банковских услуг возобновляются с постепенным возобновлением экономической активности, в том числе после обстрелов энергетической инфраструктуры в конце прошлого — начале текущего года.
Повышению доходности банков также способствует положительный результат операций по купле-продаже валюты, который в I квартале был в 2,3 раза выше в годовом исчислении.
Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась в I квартале 2023 года в годовом исчислении вдвое — до 45,9 млрд грн.
Темпы отчислений в резервы под убытки от активных операций снизились по сравнению с показателями 1 квартала предыдущего года на 82%, в частности, в резервы под кредиты — на 90%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредитные потери на 108 млрд грн.
Рентабельность капитала сектора на 01 апреля 2023 года составила 58% по сравнению с «—» 0,25% год назад. Начисленный за квартал налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически самого прибыльного 2021 года.
По состоянию на 1 апреля 2023 года только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 40 млн грн.
Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше рекордной прибыли 2021 года (77,376 млрд гривен).
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