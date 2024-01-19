Банки стали просить клиентов предоставлять информацию об объеме финансовых операций в месяц. Что это значит — Finance.ua

Банки стали просить клиентов предоставлять информацию об объеме финансовых операций в месяц. Что это значит Сегодня 09:01 — Финтех и Карты

Банки стали просить клиентов предоставлять информацию об объеме финансовых операций в месяц. Что это значит

В последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.

Требование уточнить у каждого клиента объем финансовых операций, которые он планирует проводить в банке в течение месяца (с указанием четкого предела максимальной суммы операций) содержится в Постановлении НБУ № 110 от 05.09.2023 года.

Читайте также НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей

Банки таким образом ведут борьбу с теневым рынком, незаконным предпринимательством и уклонением от налогообложения. Это требование — ничто иное, как усиление и усовершенствование процедур финансового мониторинга, который, среди прочего, требует периодической актуализации данных о клиентах банка. Именно поэтому при обращении клиентов в банк его менеджеры периодически предлагают клиентам обновить анкету-опросник «для финмониторинга».

Что будет, если превысить указанную сумму?

Лучше, конечно, не превышать. Но если все же это произойдет, банк вправе потребовать у клиента предоставления необходимого пакета документов, содержащих:

финансовую отчетность, которая раскрывает сущность и содержание финансовых операций;

данные о фактическом движении товара, предоставлении услуг, выполнении работ;

данные о ведении хозяйственной деятельности основными контрагентами клиента;

данные об уплате налога на прибыль (доходы);

данные о найме лиц на условиях трудового договора и многое другое.

Читайте также Как заказать карту ПриватБанк и monobank за границу

В случае, если речь идет просто о физическом лице, не предпринимателе, банк может потребовать документы, подтверждающие законность и легальность происхождения средств, поступающих на счета клиента.

При этом пакет необходимых документов каждый банк может установить сам, на основании собственного внутреннего Положения о финмониторинге. То есть те документы, которых было достаточно в каком-нибудь банке «А», может оказаться недостаточно в банке «Б».

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.