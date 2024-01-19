Банки стали просить клиентов предоставлять информацию об объеме финансовых операций в месяц. Что это значит — Finance.ua

Банки стали просить клиентов предоставлять информацию об объеме финансовых операций в месяц. Что это значит
В последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.
Об этом говорится в статье Finance.ua Банки особенно заинтересовались оборотом денег своих клиентов.
Требование уточнить у каждого клиента объем финансовых операций, которые он планирует проводить в банке в течение месяца (с указанием четкого предела максимальной суммы операций) содержится в Постановлении НБУ № 110 от 05.09.2023 года.
Банки таким образом ведут борьбу с теневым рынком, незаконным предпринимательством и уклонением от налогообложения. Это требование — ничто иное, как усиление и усовершенствование процедур финансового мониторинга, который, среди прочего, требует периодической актуализации данных о клиентах банка. Именно поэтому при обращении клиентов в банк его менеджеры периодически предлагают клиентам обновить анкету-опросник «для финмониторинга».
Что будет, если превысить указанную сумму?
Лучше, конечно, не превышать. Но если все же это произойдет, банк вправе потребовать у клиента предоставления необходимого пакета документов, содержащих:
- финансовую отчетность, которая раскрывает сущность и содержание финансовых операций;
- данные о фактическом движении товара, предоставлении услуг, выполнении работ;
- данные о ведении хозяйственной деятельности основными контрагентами клиента;
- данные об уплате налога на прибыль (доходы);
- данные о найме лиц на условиях трудового договора и многое другое.
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В случае, если речь идет просто о физическом лице, не предпринимателе, банк может потребовать документы, подтверждающие законность и легальность происхождения средств, поступающих на счета клиента.
При этом пакет необходимых документов каждый банк может установить сам, на основании собственного внутреннего Положения о финмониторинге. То есть те документы, которых было достаточно в каком-нибудь банке «А», может оказаться недостаточно в банке «Б».
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