Банки снижают ставки: под какой процент можно взять кредит — Finance.ua

Банки снижают ставки: под какой процент можно взять кредит
Банки Украины в ноябре 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.
По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34,0%.
При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,4% до 14,4% годовых.
Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,7% до 277 млрд гривен, для предприятий — на 1,6% до 831 млрд гривен.
Напомним, в IV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов.
Спрос населения на займы рос три квартала подряд, в ІІІ квартале — больше всего на потребительские кредиты. Основными факторами повышения спроса на розничные кредиты были улучшение потребительских настроений и более низкие процентные ставки. Рост расходов на товары долгосрочного пользования подпитывал спрос на потребительские кредиты.
По данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Соотношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.
В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели — у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.
Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.
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