Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года — опрос — Finance.ua
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Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года — опрос

Фондовый рынок
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Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года — опрос
Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года — опрос
Украинские банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года — «устойчивость не иссякает, а усиливается».
Об этом свидетельствуют опрос Нацбанка, рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова на форуме Центра экономической стратегии (ЦЭС) «Антихрупкость Украины: уроки 2022 года».
«Система оценивает сама себя как готовую к вызовам. Хотя банки находятся в очень сложной среде с новыми вызовами, они чувствуют, что устойчивость не иссякает, а усиливается», — заявила Дадашова.

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По словам главы правления «Райффайзен банка» Александра Писарука, сейчас клиенты банков охотнее возвращают кредиты, чем во время прошлых кризисов.
По его словам, рост кредитного портфеля замедлился из-за снижения платежеспособного спроса. Однако клиенты становятся более сознательными.
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«Если сравнить с прошлыми кризисами, то платежная дисциплина клиентов сейчас значительно лучше. Это улучшает коммуникацию между банком и заемщиком», — добавил Писарук.
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что большинство системно важных банков не вызывают беспокойства. Наиболее устойчивая ситуация в секторе госбанков. Но последствия войны ощутили все банки. В первую очередь, те, чья бизнес-модель была недостаточно устойчивой и жизнеспособной. Объем отчислений в резервы уже увеличился в 14 раз.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Економічна Правда
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