Банки начали 2023 год с рекордной прибылью за время полномасштабной войны — Finance.ua

Банки начали 2023 год с рекордной прибылью за время полномасштабной войны Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Банки начали 2023 год с рекордной прибылью за время полномасштабной войны

За год после начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост прибыльности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.

Только 10% банков получили убытки в январе 2023 года. Остальные финучреждения в целом заработали максимальную сумму за все месяцы войны — 14,7 млрд грн.

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С начала полномасштабной войны январь 2023 стал топово прибыльным для банковской системы Украины. Итого банки заработали в первом месяце 2023 года 14,7 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чемс в относительно мирном январе 2022 года. Тогда общая прибыль украинских финучреждений составила 7,1 млрд грн.

Почти все банки из 67, работавших в январе (сейчас банки Айбокс и Форвард уже закрыты), завершили месяц с положительным балансом. Только 7 финучреждений получили общий ущерб в размере 0,3 млрд грн.

Какие банки заработали больше всего

Топ-10 банков стабильно зарабатывают львиную долю прибыли всей системы. В первый месяц этого года финучреждения из топа заработали 90% всей прибыли — 13 млрд грн. По-прежнему первенство удерживает Приватбанк с прибылью в 6,3 млрд грн. Это почти в 4 раза больше, чем в январе 2022 года, когда у Приватбанка было 1,7 млрд грн прибыли.

Все 4 государственных банка были прибыльными в первом месяце 2023 года и заработали 9,4 млрд грн. Их доля в общей прибыли составила 64%.

Лидером среди банков с иностранным капиталом с прибылью 0,7 млрд грн за январь 2023 стал Райффайзен. В общем рейтинге банков он поднялся на 3-е место.

В целом банки с иностранным капиталом заработали в январе этого года 3,4 млрд грн, что составляет 23% прибыли всех банков.

Стоит обратить внимание, что только один банк с иностранным капиталом — Форвард, имеющий акционеров из россии — закончил январь с убытком в размере 0,28 млрд грн. Это более 90% всех убытков украинских банков за январь 2023 года. В начале февраля НБУ признал банк Форвард банкротом.

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Из 47 банков с частным капиталом большинство — 87% — получили в январе 2023 года общую прибыль 1,9 млрд грн. Остальные банки получили убытки в размере 43 млн грн.

Самым успешным среди банков этой группы оказался ПУМБ . Прошлый год он завершил с убытком 0,4 млрд грн, но уже на старте 2023 года получил прибыль в размере 0,5 млрд грн. Таким образом, ПУМБ вернулся в топ-10 банков страны с 61 позиции и стал лидером среди банков с частным капиталом.

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