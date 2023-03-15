В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев — Finance.ua

В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев Сегодня 16:14

В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев

Народные депутаты (Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Алексей Леонов и другие) внесли в парламент законопроект № 9107 по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Текст и сопроводительные документы на сайте ВРУ пока отсутствуют.

упрощении процедуры национализации банков, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями. Издание Mind пишет, что ранее и депутаты, и СМИ сообщали, что проект разработан под национализацию Сенс Банка (ранее — Речь идет об, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями. Издание Mind пишет, что ранее и депутаты, и СМИ сообщали, что проект разработан под национализацию Сенс Банка (ранее — Альфа-Банк ), принадлежащего подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Накануне нардеп и глава финансового комитета Даниил Гетманцев сообщал , что законопроектом предлагается предоставить НБУ полномочия запрещать подсанкционным лицам (физическим и/или юридическим) приобретать или увеличивать существенное участие в банке. Также Нацбанк будет иметь право отзывать банковскую лицензию и ликвидировать банк (который не определен системно важным).

Ранее издание Экономическая правда, ссылаясь на текст проекта, сообщало , что НБУ будет обязан признать Сенс Банк неплатежеспособным и предложить правительству национализировать это финучреждение. Если Кабмин согласится на национализацию, она будет проходить по упрощенной процедуре — акции банка будут проданы правительству за 1 гривну.

Напомним, 28 октября 2022 года вступил в силу закон 2643-IX, упрощающий национализацию системно важных банков. Согласно документу, во время действия военного положения государство может купить банк за 1 гривну, независимо от фактического размера его капитала и без докапитализации в случае отнесения учреждения к категории неплатежеспособных. Тогда же народные депутаты отмечали, что закон был принят именно для национализации тогда еще Альфа-Банка. Но в конце прошлого года ситуация с его ликвидностью начала улучшаться. Соответственно, государство не может применить к учреждению норму указанного закона.

Mind По материалам:

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