Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах

Личные финансы
35
Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах
Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах
Национальный банк изменил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Национальный банк уточнил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.
Читайте также
В частности, уточнены:
  • место и форма размещения предупреждений о возможных последствиях при использовании услуг банка на собственном вебсайте и в рекламе на других вебсайтах;
  • порядок раскрытия существенных характеристик банковской услуги на собственном вебсайте банка, других вебсайтах и ​​в рекламе;
  • раскрытие информации / распространение рекламы о розничных продуктах, технологиях и инструментах банка, существующих в форме отдельных проектов (финтех-проект).
Место для вашей рекламы
Предусмотренные изменения информационного обеспечения будут способствовать осознанному принятию решения потребителем о пользовании услугой банка.
Для банков предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение своей деятельности в соответствие с утвержденными изменениями.
🤗 Рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — тебе сюда https://tinyurl.com/53k9fyrk.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.