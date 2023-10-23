Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах — Finance.ua

Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах
Национальный банк изменил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Национальный банк уточнил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.
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В частности, уточнены:
- место и форма размещения предупреждений о возможных последствиях при использовании услуг банка на собственном вебсайте и в рекламе на других вебсайтах;
- порядок раскрытия существенных характеристик банковской услуги на собственном вебсайте банка, других вебсайтах и в рекламе;
- раскрытие информации / распространение рекламы о розничных продуктах, технологиях и инструментах банка, существующих в форме отдельных проектов (финтех-проект).
Предусмотренные изменения информационного обеспечения будут способствовать осознанному принятию решения потребителем о пользовании услугой банка.
Для банков предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение своей деятельности в соответствие с утвержденными изменениями.
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