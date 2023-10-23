Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах — Finance.ua

Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах Сегодня 15:47 — Личные финансы

Банки будут по-новому информировать клиентов о своих услугах

Национальный банк изменил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк уточнил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.

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В частности, уточнены:

место и форма размещения предупреждений о возможных последствиях при использовании услуг банка на собственном вебсайте и в рекламе на других вебсайтах;

порядок раскрытия существенных характеристик банковской услуги на собственном вебсайте банка, других вебсайтах и ​​в рекламе;

раскрытие информации / распространение рекламы о розничных продуктах, технологиях и инструментах банка, существующих в форме отдельных проектов (финтех-проект).

Предусмотренные изменения информационного обеспечения будут способствовать осознанному принятию решения потребителем о пользовании услугой банка.

Для банков предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение своей деятельности в соответствие с утвержденными изменениями.

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