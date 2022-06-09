Банки больше не нуждаются в рефинансировании НБУ — эксперты

Сегодня 08:34 — Валюта

Стоимость рефинансирования Национального банка возросла вместе с повышением учетной ставки, что делает такой инструмент непривлекательным для банков.

Об этом рассказали участники круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Ставка рефинансирования НБУ в 27% распространяется не только на новые кредиты, но и часть действующих.

«Удорожание рефинанса бьет по банкам, которые в будущем будут брать рефинанс. И это повышает стоимость рефинанса по тем кредитам, по которым была плавающая ставка. И по которым банки не зафиксировали ставку из-за процентного свопа с НБУ. Мы не ожидаем до конца военного положения вывода банков с рынка, но это усложняет для некоторых из них дальнейшую жизнь», — говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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Объем рефинансирования в пятницу упал в семь раз — до 832 млн грн — за деньгами пришел только один банк.

«У нас депозитные сертификаты — на 180 млрд грн, а рефинансирование живых банков — около 115 млрд грн. Причем большинство рефинансирования по плавающей ставке. То есть оно тоже в моменте подорожало. И если мы все это составим чисто по операциям с Нацбанком, то вся банковская система получит суммарный финансовый результат 0,5 млрд грн в месяц. Это нельзя назвать сверхприбылью банковской системы», — уверен начальник аналитического отдела Альфа-Банк а Алексей Блинов.

«Банки пока не начали гасить рефинанс по тем кредитам, где ставка плавающая», — говорит Демкив.

Но скоро банки начнут возвращать НБУ средства.

«Стоит ожидать уменьшения остатка рефинансирования. Потому что фактически наша система в значительном профиците ликвидности. И есть стимул для банков возвращать рефинансирование, к тому же деньги в системе есть», — говорит директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Однако он предупреждает, что не у всех банков имеется значительный профицит ликвидности.

«Учитывая, что банковский рынок конкурентен, открыть счет в банке легко, то перетоки ликвидности между банками, миграция вкладчиков потенциально может быть значительной, поэтому в целом по системе ситуация будет выравниваться, будут повышаться ставки, но с разной скоростью. В итоге мы получим более высокие ставки во всей банковской системе», — ожидает Лепушинский.

Напомним, в прошлую пятницу Национальный банк выдал кредит рефинансирования только одному банку. Общая сумма займа для восстановления ликвидности составила 832 млн грн. НБУ с пятницы начал рефинансировать банки под 27%.

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