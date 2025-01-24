Банк Японии повысил ставку до самого высокого уровня за 17 лет — Finance.ua
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Банк Японии повысил ставку до самого высокого уровня за 17 лет

Мир
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Банк Японии повысил ставку до самого высокого уровня за 17 лет
Банк Японии повысил ставку до самого высокого уровня за 17 лет, theconversation.com
Банк Японии повысил процентные ставки на самый высокий уровень со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Об этом сообщает Reuters.
В японском регуляторе уверяют, что этим самым подчеркивают свою уверенность в том, что рост заработной платы позволит удерживать инфляцию на стабильном уровне вблизи целевого показателя в 2%.
На завершившемся 24 января двухдневном заседании Банк Японии повысил краткосрочную процентную ставку с 0,25% до 0,5% — такого уровня Япония не видела 17 лет. Решение было принято восемью голосами против одного воздержавшегося против одного, один воздержался. Это первое повышение ставки с июля 2024 года.
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Совет директоров прогнозирует, что базовая потребительская инфляция достигнет 2,4% в 2025 финансовом году, а затем снизится до 2,0% в 2026 году. В предыдущем прогнозе, сделанном в октябре 2024 г., ожидалось, что инфляция достигнет 1,9% в 2025 и 2026 финансовых годах.
Напомним, правление Национального банка Украины 23 января 2025 года приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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