Банк списал деньги с карты за штраф без ведома клиента: законно ли это — Finance.ua

Банк списал деньги с карты за штраф без ведома клиента: законно ли это Сегодня 17:02 — Личные финансы

Банк списал деньги с карты за штраф без ведома клиента: законно ли это

Если у вас есть неуплаченные штрафы за ПДД или другие долги, однажды банк может просто списать деньги на погашение с вашего счета без предварительной блокировки. Эксперты « Блога юриста » в Telegram рассказали, законны ли такие действия.

Юристы говорят, что хотя обычно должникам просто блокировали суммы штрафа на счетах (а иногда и счета полностью), стали известны случаи, когда компетентные органы сразу списывали задолженность.

Случай со штрафом

В августе 2022 клиент « ПриватБанк а» Сергей заметил странное списание со своего банковского счета на сумму 1048 грн. В описании платежа не указано никаких подробностей, просто — «Покупка, денежные переводы».

Сергей обратился в службу поддержки банка, где ему сообщили, что транзакция была осуществлена по запросу Государственной исполнительной службы, и, скорее всего, это списание штрафа за нарушение ПДД.

Почему банк в одностороннем порядке списал средства, а не заблокировал их, как это происходило раньше? Почему о списании не сообщили клиенту? И вообще законно ли это? Да, это законно.

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Как сообщили в ПриватБанке, этот кейс действительно является списанием по платежному поручению исполнительной службы. Такое полномочие у государственного органа было всегда, и оно одинаково для всех банков в Украине.

Закон Украины «Об исполнительном производстве», в частности статьи 13 и 18, как раньше, так и сейчас, разрешает государственному или частному исполнителю не только налагать арест на денежные средства, находящиеся на карточном счете физического лица, но и непосредственно списывать эти денежные средства (сумму долга) путем направления банку соответствующего платежного требования.

Алгоритм действий исполнителя прост:

направление запросов по открытым банковским счетам для выяснения наличия на этих банковских счетах соответствующей суммы денежных средств;

наложение ареста на эти денежные средства на счете;



списание этих денежных средств.



То есть исполнительная служба направляет платежное требование, и если на счете есть собственные средства (не кредитные или овердрафт), банк обязан их отдать исполнителю по требованию. Наличие предварительного ареста при этом не обязательно.

Почему это важно? Ранее в большинстве случаев исполнительная служба ограничивалась лишь наложением арестов на денежные средства и не использовала предусмотренный законодательством механизм их списания. Сейчас в Украине война, и уполномоченные органы могут действовать более решительно против должников.

Поэтому если у вас есть неоплаченные штрафы по ПДД, то будьте готовы, что в рамках открытого исполнительного производства с вашего карточного счета абсолютно законно спишут сумму вашей задолженности. Обжаловать действия ГИС можно через суд.

Что это значит? Если вы не хотите переплачивать за штрафы (выгоднее сразу оплатить 300 грн со скидкой за досрочное погашение, чем 1000 грн через месяц), придется еще более внимательно следить за их наличием.

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