Что необходимо для реструктуризации кредитной задолженности перед банком — Finance.ua

Что необходимо для реструктуризации кредитной задолженности перед банком
Физическое лицо — должник, которое намерено реструктуризировать свою ипотечную кредитную задолженность перед банком, должно обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредитной задолженности.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Вместе с заявлением физическое лицо — должник подает документы, которые дают возможность:
- идентифицировать саму личность, ее поручителей/залогодателей;
- подтвердить право собственности на имущество (на предмет наличия/отсутствия обременений в Государственном реестре обременений движимого имущества, Государственном реестре прав на недвижимое имущество) и его правовой статус.
Проверка документов
Уполномоченное лицо Фонда проверит полученные от физлица-должника документы на предмет полноты и достоверности данных.
После этого такой пакет документов передается для рассмотрения в Фонд гарантирования.
Решение ФГВФЛ
На основании выводов соответствующих обособленных структурных подразделений Фонда, банка, процедура ликвидации которого осуществляется Фондом, и с учетом информации и документов, предоставленных физическим лицом — должником исполнительная дирекция Фонда принимает решение о проведении/отказе в проведении реструктуризации.
О принятом решении банк информирует физическое лицо-должника и в случае получения положительного заключения о проведении реструктуризации заключает с ним дополнительное соглашение.
Справка Finance.ua:
- возмещением средств вкладчикам ликвидируемых банков занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Выплаты гарантированных сумм вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда. Чтобы получить гарантированную сумму, вкладчикам необходимо обратиться в один из банков-агентов Фонда;
- к сожалению, нестабильная экономическая ситуация в стране в целом и на рынке банковских услуг, в частности, продолжает способствовать тому, что все больше банков сталкиваются со значительными трудностями, которые ставят под угрозу их существование. Поэтому клиентам банков — как юридическим, так и физическим лицам — следует учитывать это;
- в Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам.
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