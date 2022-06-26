Что необходимо для реструктуризации кредитной задолженности перед банком — Finance.ua

Что необходимо для реструктуризации кредитной задолженности перед банком Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Что необходимо для реструктуризации кредитной задолженности перед банком

Физическое лицо — должник, которое намерено реструктуризировать свою ипотечную кредитную задолженность перед банком, должно обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредитной задолженности.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Вместе с заявлением физическое лицо — должник подает документы, которые дают возможность:

идентифицировать саму личность, ее поручителей/залогодателей;

подтвердить право собственности на имущество (на предмет наличия/отсутствия обременений в Государственном реестре обременений движимого имущества, Государственном реестре прав на недвижимое имущество) и его правовой статус.

Проверка документов

Уполномоченное лицо Фонда проверит полученные от физлица-должника документы на предмет полноты и достоверности данных.

После этого такой пакет документов передается для рассмотрения в Фонд гарантирования.

Решение ФГВФЛ

На основании выводов соответствующих обособленных структурных подразделений Фонда, банка, процедура ликвидации которого осуществляется Фондом, и с учетом информации и документов, предоставленных физическим лицом — должником исполнительная дирекция Фонда принимает решение о проведении/отказе в проведении реструктуризации.

О принятом решении банк информирует физическое лицо-должника и в случае получения положительного заключения о проведении реструктуризации заключает с ним дополнительное соглашение.

Справка Finance.ua:

возмещением средств вкладчикам ликвидируемых банков занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Выплаты гарантированных сумм вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда. Чтобы получить гарантированную сумму, вкладчикам необходимо обратиться в один из банков-агентов Фонда;

к сожалению, нестабильная экономическая ситуация в стране в целом и на рынке банковских услуг, в частности, продолжает способствовать тому, что все больше банков сталкиваются со значительными трудностями, которые ставят под угрозу их существование. Поэтому клиентам банков — как юридическим, так и физическим лицам — следует учитывать это;

в Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.