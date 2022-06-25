Банк Совета Европы предоставил кредит 450 млн евро Польше для помощи с украинскими беженцами — Finance.ua

Банк Совета Европы предоставил кредит 450 млн евро Польше для помощи с украинскими беженцами Сегодня 11:32 — Мир

Банк Совета Европы предоставил кредит 450 млн евро Польше для помощи с украинскими беженцами

Польша получит кредит в размере 450 млн евро от Банка развития Совета Европы. Кредит выдан, чтобы помочь Польше справиться с наплывом беженцев из Украины.

Около 4,3 млн беженцев выехали в Польшу с начала войны в феврале, при этом польское правительство предоставило бесплатное жилье, образование, возможности трудоустройства, а также социальную и медицинскую помощь, пишет Sky News

Многие беженцы переехали в другие страны, а некоторые вернулись в Украину, но, по оценкам, половина из них все еще остается в Польше.

Базирующийся в Париже банк Совета Европы был основан в 1956 году и финансирует проекты с социальной миссией.

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Тем временем в ходе саммита Евросоюза в пятницу в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что блок «слишком медленно» выплачивает Польше компенсацию за военную помощь, которую Варшава предоставила Украине.

Моравецкий сказал, что он уверен, что деньги поступят, и что между Польшей и Еврокомиссией нет разногласий по поводу текущего финансирования ситуации с беженцами.

«Поляки помогают Украине, потому что Украина также борется за Польшу... за мир и безопасность по всей Европе. Они с их стороны платят кровью, мы с нашей стороны оказываем помощь в знак солидарности», — сказал Моравецкий.

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