Банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в $53 млрд — Finance.ua

Банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в $53 млрд Сегодня 07:56 — Мир

Банк Израиля оценил экономические последствия войны с ХАМАС в $53 млрд

Центральный банк Израиля изложил свою наиболее подробную оценку экономических последствий войны с ХАМАСом, оценив их в 53 млрд дол.

Согласно обновленному прогнозу исследовательского отдела банка, «валовой эффект» конфликта для Израиля составляет 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов США), причем расходы на оборону составляют более половины общей суммы.

Ранее компания Leader Capital Markets оценивала фискальную цену войны в 180 миллиардов шекелей в 2023—2024 годах, а Министерство финансов заявляло, что она стоит экономике около 270 миллионов долларов в день.

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Собственная исследовательская группа Банка Израиля также снизила свои прогнозы экономического роста и теперь ожидает, что валовой внутренний продукт вырастет на 2% в этом и следующем году — по сравнению с предварительными оценками в 2,3% в 2023 году и 2,8% в 2024 году.

Министерство финансов имеет такой же прогноз ВВП на этот год, но видит несколько более слабый прирост в будущем.

Вместе с новыми прогнозами в понедельник монетарный комитет оставил ключевую ставку на уровне 4,75%, что соответствует всем прогнозам. Шекель укрепился по отношению к доллару после этого заявления.

Ожидается, что дефицит бюджета к концу года составит 3,7% ВВП, к концу 2024 года — 5%. Инфляция по итогам 2024 года составит 2,4%. Ожидается, что валовые расходы на оборону в 2023—2025 годах составят 107 млрд шекелей (28,84 млрд долл.).

Ранее Bloomberg со ссылкой на Минфин Израиля писал, что военные действия Израиля против ХАМАС обходятся ему в 260 млн долл. ежедневно. По данным агентства, конфликт уже нанес экономический ущерб в размере почти 8 млрд дол.

Фінансовий клуб По материалам:

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