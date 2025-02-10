Баллистика и системы ПРО: в Минобороны рассказали о планах украинского ОПК на 2025 год — Finance.ua

Баллистика и системы ПРО: в Минобороны рассказали о планах украинского ОПК на 2025 год Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Баллистика и системы ПРО: в Минобороны рассказали о планах украинского ОПК на 2025 год

В этом году среди основных задач есть создание вооружения, поражающего цели на максимальном расстоянии с высокой точностью. В частности, речь идет о баллистических и крылатых ракетах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Использование дальнобойного оружия — один из ключевых элементов уменьшения военного потенциала страны-агрессора. Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу россии, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможны благодаря ракетам, баражирующим авиабомбам и deep strike. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны. Поэтому среди основных задач Министерства обороны Украины на 2025 год — создание инновационных средств, поражающих враждебные цели на максимальном расстоянии с высокой точностью», — говорится в сообщении.

В 2024 году инвестиции в это направление уже дали конкретные результаты на поле боя:

изготовлены первые отечественные ракеты, в частности расширено серийное производство крылатых ракет;

проведена разработка и испытание баллистических и крылатых ракет, что позволяет увеличить дальность поражения;

продолжается работа по организации поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) совместного производства предприятиями ОПК Украины и иностранных партнеров.

Разработка и производство дальнобойного вооружения остается в фокусе Минобороны в 2025 году:

баллистических и крылатых ракет, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора;

компонентов системы противоракетой обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак;

отечественного комплекса ПРО, характеристики которого будут соответствовать лучшим иностранным аналогам;

систем управления для зенитно-ракетных комплексов

В частности, проводятся переговоры с партнерами по получению систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные системы ПРО.

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