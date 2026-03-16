Бакалавриат за три года: как реформа НУШ сократит время обучения в университетах
Министерство образования и науки разрабатывает внедрение трехлетнего бакалавриата для выпускников 12-летней школы, которые будут поступать в высшие учебные заведения.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
Реформа Новой украинской школы
По словам замминистра, идея трехлетнего бакалавриата вырастает из реформы НУШ, которая предусматривает внедрение старшей профильной школы. В 2026—2027 учебном году состоится пилотный проект с участием 150 заведений общего среднего образования, которые будут пилотировать старшую профильную школу — 10, 11, 12 класса.
В 2029 году их выпускники — это около 11 тысяч человек — будут поступать в высшие образования, но для 120 вузов этого количества недостаточно.
«МОН провел опрос, куда бы эти заявленные в эксперименте соискатели образования хотели поступать. И недавно состоялось совещание с 14 заведениями высшего образования, которые были в топе опроса, на котором обсудили трехлетний бакалавриат. …Мы думаем, что таким выпускникам можно предложить по специальности что они будут более подготовлены. По факту они в школе должны выполнить программу первого курса и быть готовыми к большему погружению в специальность по профилю, по которому они в школе учились», — сказал Трофименко.
Университеты будут ориентироваться на новые категории студентов
В то же время он отметил, что в высшие образования поступают выпускники не только в текущем году, но и прошлых лет, взрослые, ветераны
и т. д. По данным МОН, до 40% первокурсников в университетах составляют выпускники школ прошлых лет и поступающие из колледжей.
По его мнению, это будет побуждать университеты развивать больше программ обучения, в частности для взрослых, которые хотят получить второе высшее образование или получить другую специальность по краткосрочному обучению.
«У нас очень много ветеранов, которые вернутся в гражданскую жизнь. И у них будет колоссальный запрос на образование, на краткосрочные курсы, на получение какой-то компетентности, и заведения высшего образования должны отвечать на этот запрос. У нас много внутренне перемещенных лиц… — это миллионы людей, и они тоже нуждаются в переквалификации, переобучении, для того чтобы на новом месте получить рабочее место и интегрироваться, адаптироваться к новым условиям жизни», — заявил Трофименко.
Новая модель финансирования университетов
В то же время он добавил, что МОН не рассматривает компенсаторную выплату университетам, а вместе с учебными заведениями будет работать над переходом системы на другую модель. В стратегических документах уже заложена диверсификация финансирования: государственный заказ, гранты, льготные кредиты, конкурсные инвестиции, формульное финансирование, а также модернизация сети ЗВО через укрупнение и инвестиции в более сильные университеты.
