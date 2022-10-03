Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году — Finance.ua
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Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году

Энергетика
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Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году
Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году
Поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиарда кубометров.
Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
«В 2022 году наш экспорт будет составлять 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%», — сказал он на церемонии введения в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
По словам Алиева, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует по меньшей мере удвоить экспорт газа в Европу.
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Для этого Баку уже приступил к консультациям с партнерами по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.
Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.
Напомним, Греция и Болгария в субботу начали коммерческую эксплуатацию газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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