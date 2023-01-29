АвтоВАЗ будет выпускать автомобили без усилителя руля — Finance.ua

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили без усилителя руля 29.01.2023, 00:04 — Фондовый рынок

Российский АвтоВАЗ может еще сильнее упростить LADA Granta, выпустив новую комплектацию без электроусилителя руля.

Как стало известно, российский автопроизводитель хочет решить хроническую проблему «некомплекта», из-за которой на его территории собралось около 7-8 тысяч машин (почти все из них модели Granta), не готовых отправиться к дилерам из-за отсутствия электроусилителя руля. С конца прошлого года завод дооснащает их по мере поставки дефицитных комплектующих.

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Отмечается, что поставить электрический усилитель рулевого управления дальше можно у дилера, но все упирается в цену, которая может оказаться слишком высокой для владельцев таких машин.

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Как известно, из-за жестких экономических санкций против москвы за агрессию в Украине российский рынок покинуло множество автопроизводителей. Кроме того, иностранные компании приостанавливают обслуживание уже проданных автомобилей и отказываются поставлять оригинальные запчасти местным дилерам.

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