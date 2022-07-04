Автошколы в россии могут начать массово закрываться из-за войны в Украине — Finance.ua

Автошколы в россии могут начать массово закрываться из-за войны в Украине Сегодня 06:32 — Мир

Автошколы в россии могут начать массово закрываться из-за войны в Украине

На территории страны-террориста могут начать массово закрываться автошколы. Желающих получить права скоро будет просто «не на чем учить».

Об этом заявил глава правления Союза автошкол Александр Ачкасов, пишут российские СМИ.

По его словам, в автошколах уже начались проблемы с техническим обслуживанием парков, поскольку цены выросли не только на авто, но и на запчасти и расходные материалы.

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Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то в течение трех лет просто не будет на чем учить. Если машина раньше стоила 600-700 тыс., то теперь она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол", — отметил Ачкасов.

Рост цен на машины и комплектующие начался еще в начале марта из-за ухода с рынков россии и беларуси иностранных брендов и производителей запчастей в связи с войной в Украине. Также возросла стоимость резины, аккумуляторов, моторных масел и аксессуаров из-за подорожания энергоносителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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