Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео — Finance.ua
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Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео

Технологии&Авто
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Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео
Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео
Теперь авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео. Для просмотра контента пользователям нужно заплатить определенное количество звезд — это внутренняя валюта Telegram, появившаяся в прошлом месяце.
Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.
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Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON, или для рекламы своего канала.
Также после обновления мессенджера пользователи смогут сворачивать мини-приложения в панель внизу экрана.
Это позволит отвечать на сообщения или делать что-то другое в смартфоне, а затем снова вернуться в мини-приложение и не ждать, пока тот загрузится.
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Кроме того, мессенджер запустил глобальный поиск историй по хэштегам. Это позволяет быстро найти нужный контент, одновременно сохраняя настройки конфиденциальности.
Скрытые истории не будут отображаться — ради безопасности личной информации.
По материалам:
theБабель
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