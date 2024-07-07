Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео — Finance.ua

Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео 07.07.2024, 02:11 — Технологии&Авто

Авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео

Теперь авторы каналов в Telegram могут публиковать платные фото и видео. Для просмотра контента пользователям нужно заплатить определенное количество звезд — это внутренняя валюта Telegram, появившаяся в прошлом месяце.

Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

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Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON, или для рекламы своего канала.

Также после обновления мессенджера пользователи смогут сворачивать мини-приложения в панель внизу экрана.

Это позволит отвечать на сообщения или делать что-то другое в смартфоне, а затем снова вернуться в мини-приложение и не ждать, пока тот загрузится.

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Кроме того, мессенджер запустил глобальный поиск историй по хэштегам. Это позволяет быстро найти нужный контент, одновременно сохраняя настройки конфиденциальности.

Скрытые истории не будут отображаться — ради безопасности личной информации.

theБабель По материалам:

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