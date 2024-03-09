Автопроизводитель Volkswagen представил новый внедорожник Polo Robust (фото) — Finance.ua

Автопроизводитель Volkswagen представил новый внедорожник Polo Robust (фото)
В линейку Volkswagen Polo вернули внедорожную модификацию под названием Robust.
Подробности хэтчбека раскрыли на сайте Volkswagen.
Новый Volkswagen Polo Robust дебютировал в Бразилии. Именно в этой стране он изначально поступит в продажу по цене в эквиваленте $17,8 тысяч.
Модель создана на базе первоначальной бюджетной версии Volkswagen Polo Track. В отличие от предшественника VW CrossPolo, он не получил пластиковый защитный обвес — только на радиаторной решетке появилась резиновая накладка. К тому же Polo Robust отличается от стандартного хэтчбека только увеличенным клиренсом.
В качестве опции для Volkswagen Polo Robust предлагают виниловую отделку салона, которая не боится влаги, а также резиновые коврики. Есть опция дозаказа фаркопа. Комплектация включает в себя кондиционер, ESP и аудиосистему.
Новый Volkswagen Polo Robust предлагает с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 84 л. с., который может работать и на этаноле. Хэтчбек предлагают исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Также авто получило электронный дифференциал XDS, а его подвеску усилили.
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