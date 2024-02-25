Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer — Finance.ua
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Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer

Технологии&Авто
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Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer
Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer, Фото: Volkswagen
Линейку автомобилей Volkswagen ID.7 расширили. К лифтбэку присоединился стильный универсал Tourer. В скором времени его начнут производить в немецком городе Эмден. Автомобиль станет электрической альтернативой VW Passat B9.
Об этом сообщили на официальном сайте Volkswagen.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
По размеру новый Volkswagen ID.7 Tourer полностью такой, как и лифтбек — 4961 мм в длину при колесной базе в 2966 мм. Передняя часть у двух электрокаров одинакова.
Универсал отличается элегантным дизайном с обтекаемым силуэтом. У него изогнутая оконная линия, большой угол наклона задних стоек крыши и большой спойлер.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
В базовой комплектации авто установлены диодные фары, 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и камера заднего вида. Среди опций есть панорамная крыша с изменяющейся степенью тонировки.
Универсал Volkswagen ID.7 Tourer просторнее лифтбєка. Есть багажник объемом 605 л в обычном состоянии и 1714 л — со сложенными задними креслами.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Спереди установлен узкий виртуальный приборный щиток и большой 15-дюймовый тачскрин. В мультимедийную систему встроили ChatGPT. Также существует проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Новый Volkswagen ID.7 Tourer дебютировал в заднеприводной 286-сильной версии, а позже должен появиться более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 155 км/ч.
На выбор предлагают батареи емкостью 82 и 91 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 685 км. Быстрая зарядка мощностью до 200 кВт на 80% занимает менее получаса.
По материалам:
Фокус
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