Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer — Finance.ua

Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Volkswagen представил свой первый электрический универсал ID.7 Tourer, Фото: Volkswagen

Линейку автомобилей Volkswagen ID.7 расширили. К лифтбэку присоединился стильный универсал Tourer. В скором времени его начнут производить в немецком городе Эмден. Автомобиль станет электрической альтернативой VW Passat B9.

Об этом сообщили на официальном сайте Volkswagen.

Фото: Volkswagen

По размеру новый Volkswagen ID.7 Tourer полностью такой, как и лифтбек — 4961 мм в длину при колесной базе в 2966 мм. Передняя часть у двух электрокаров одинакова.

Универсал отличается элегантным дизайном с обтекаемым силуэтом. У него изогнутая оконная линия, большой угол наклона задних стоек крыши и большой спойлер.

Фото: Volkswagen

В базовой комплектации авто установлены диодные фары, 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и камера заднего вида. Среди опций есть панорамная крыша с изменяющейся степенью тонировки.

Универсал Volkswagen ID.7 Tourer просторнее лифтбєка. Есть багажник объемом 605 л в обычном состоянии и 1714 л — со сложенными задними креслами.

Фото: Volkswagen

Спереди установлен узкий виртуальный приборный щиток и большой 15-дюймовый тачскрин. В мультимедийную систему встроили ChatGPT. Также существует проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 Tourer дебютировал в заднеприводной 286-сильной версии, а позже должен появиться более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 155 км/ч.

На выбор предлагают батареи емкостью 82 и 91 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 685 км. Быстрая зарядка мощностью до 200 кВт на 80% занимает менее получаса.

Фокус По материалам:

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