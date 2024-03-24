Автопроизводитель Audi представил новый электрический кроссовер (фото) — Finance.ua
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Автопроизводитель Audi представил новый электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Автопроизводитель Audi представил новый электрический кроссовер (фото)
Автопроизводитель Audi представил новый электрический кроссовер (фото), Фото: Audi
В Германии представили электрический кроссовер Audi Q6 e-tron. Побратим Porsche Macan 2024 поступит в продажу с лета.
Подробности раскрыли на официальном сайте Audi.
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Новый Audi Q6 e-tron позаимствовал у Macan современную электрическую платформу РРЭ. Это пятиместный семейный электрокроссовер, занявший нишу между моделями Audi Q4 e-tron и Q8 e-tron.
Фото: Audi
Фото: Audi

Размеры Audi Q6 e-tron 2024:

  • длина — 4765 мм;
  • ширина — 1935 мм;
  • высота — 1681 мм.
Автомобиль Audi Q6 e-tron исполнен в традиционном стиле марки. В дизайне преобладают грани, а передняя часть имитирует широкую решетку радиатора. Фары электрокара матричные, а в фонарях использована OLED-оптика
В салоне привлекают внимание установленный необычный четырехспицевый руль и сразу три дисплея на передней панели — виртуальный щиток приборов, 14,5-дюймовый центральный тачскрихин и отдельный 10,9-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира.
Фото: Audi
Фото: Audi
Мультимедийная система создана на базе Google, есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.
Объем багажника Audi Q6 e-tron составляет 526−1529 л. Также имеется небольшой 64-литровый отсек спереди.
Фото: Audi
Фото: Audi
Новый Audi Q6 e-tron дебютирует в двух полноприводных версиях. Стандартная модель получила силовую установку пиковой мощностью 462 л. с., а SQ6 — 517 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с.
Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 625 км. 800-вольтная архитектура позволяет быструю (мощностью до 270 кВт) зарядку на 80% за 21 минуту.
По материалам:
Фокус
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