Автономность вместо вида из окна: какое жилье выбирают покупатели

В настоящее время покупателей на рынке недвижимости интересуют не только направления и бюджеты. По словам экспертов, люди все чаще задаются вопросом автономности дома или возможности ее создать.
Об этом говорится в статье Минфина, мы выбрали основное.

Важные факторы

При выборе загородной недвижимости очень важна безопасность. При этом все чаще покупатели оценивают не все в целом, а конкретную локацию в ближайшем радиусе возле дома.
Например, некоторые не хотят покупать дома в непосредственной близости возле ГЭС в Вышгороде, но охотно селятся по соседству, скажем, в Новых Петровцах.

«Красные линии»

Многих потенциальных покупателей отпугивают близость подстанций, объектов критической инфраструктуры или военного назначения.
«Изменилось и поведение покупателей. Если раньше решение о приобретении дома часто принималось достаточно быстро, то сейчас люди подходят к этому вопросу гораздо более осторожно. Один и тот же покупатель может посмотреть 10−15 объектов, прежде чем сделать окончательный выбор. Сравнивают направления, инфраструктуру, инженерные системы и расходы на содержание. Дом все чаще воспринимается как долгосрочный «жизненный проект», — говорит эксперт Луханина.

На что есть спрос

В настоящее время повышенным спросом пользуется загородная недвижимость в коттеджных городках или импровизированных кооперативах, где есть охрана, своя коммунальная служба и хотя бы минимальная инфраструктура (магазин, детская площадка и т. п.).
Но при этом платежки за проживание в таких «закрытых социумах» стремительно растут. Скажем, даже в сравнительно недорогих коттеджных городках ежемесячная плата за охрану, уборку территории, «общие расходы» (сюда может входить, например, включение генератора на насос для централизованного водоснабжения и т. п.) составляет до 8−10 тыс. грн для владельцев таунхасов и дуплексов, и 10−12 тыс. — для владельцев отдельных домов. Это примерно на треть выше, чем годом ранее.
В элитных городках ценник «за обслуживание» может достигать $500 в месяц и выше. И это без учета расходов на электроэнергию и отопление, за которые владельцы рассчитываются напрямую с поставщиками услуг.
«Поэтому некоторые покупатели, даже имея в распоряжении нужную сумму для приобретения небольшого дома в коттеджном городке, в результате все же принимают решение поселиться на обычной сельской улице, опасаясь, что в какой-то момент могут просто не осилить платежки, которые повышающиеся, за проживание в коттеджном городке», — говорят эксперты.
Ранее Finance.ua писал, что для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом наибольшей турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона. Как изменялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
