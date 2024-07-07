Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы — Finance.ua

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Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы

Технологии&Авто
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Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы
Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы
В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей, в прошлом году этот показатель составил 71%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В сообщении отмечено, что самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто. Это почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

Моторные предпочтения июня:

  • доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 24,7%;
  • заметно увеличилась доля гибридов с 18 до 22,9%;
  • также прибавил и сегмент электромобилей — с 10,5% до 15,2%;
  • на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто — Suzuki SX4;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Электро — Honda M-NV;
  • Автомобили с ГБО — KIA Sportage.
Напомним, в период с января по апрель 2024 года Украина импортировала 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у) общей таможенной стоимостью почти $2,1 млрд.
Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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