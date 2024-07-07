Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы — Finance.ua

Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы Сегодня 09:15 — Технологии&Авто

Автомобили с каким типом горючего выбирают украинцы

В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей, в прошлом году этот показатель составил 71%.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В сообщении отмечено, что самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто. Это почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

Моторные предпочтения июня:

доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 24,7%;

заметно увеличилась доля гибридов с 18 до 22,9%;

также прибавил и сегмент электромобилей — с 10,5% до 15,2%;

на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.



Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто — Suzuki SX4;

Дизельные — Renault Duster;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Электро — Honda M-NV;

Автомобили с ГБО — KIA Sportage.

Напомним, в период с января по апрель 2024 года Украина импортировала 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у) общей таможенной стоимостью почти $2,1 млрд.

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