Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото) — Finance.ua
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Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)

Технологии&Авто
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Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)
Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)
Ford подал заявку на новый патент очередной необычной технологии. В этот раз автопроизводитель планирует оснастить пикапы 3D-принтерами. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.
В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружена заявка на регистрацию технологии 3D-принтеров для автомобилей. Их могут предложить в качестве дополнительных аксессуаров для пикапов Ford.
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Это устройство будет работать в паре с роботизированной рукой. Благодаря этому 3D-принтеры можно использовать на строительных площадках для создания необходимых компонентов.
Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)
В патенте предусмотрена работа через Bluetooth или Wi-Fi. Пользователь может управлять 3D-принтером с помощью смартфона.
Автомобили Ford получат инновационные 3D-принтеры в своих багажниках (фото)
Также в патенте упоминается применение искусственного интеллекта. Он будет использовать встроенные камеры и датчики для анализа окружения.
Такая технология может применяться для уборки улиц или ремонта дорог. Напечатанные на 3D принтере компоненты помогут быстро выполнить всю необходимую работу.
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По материалам:
Фокус
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