Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года — Finance.ua

Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года
Ford Ranger — довольно популярный пикап, но Ford расширит привлекательность Ranger в ближайшие годы, представив гибридную версию с подключаемым модулем.
Хотя компания уже и опубликовала изображение нового гибрида Ranger Plug-in, Ford не подтвердил окончательную спецификацию грузовика. Это связано с тем, что модель PHEV не должна появиться в продаже до 2025 года.
Внешне Ranger PHEV смотрится идентично стандартной модели, за исключением дополнительной крышки для зарядного порта, расположенной рядом с крышкой топливного бака, а также нового набора 18-дюймовых легкосплавных дисков.
Ranger Plug-in Hybrid будет оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost с турбонаддувом в сочетании с электродвигателем и аккумуляторной батареей.
Сочетание бензинового агрегата и электрической установки гарантирует, что Ranger PHEV будет самым мощным Ranger, который доступен в продаже, хотя максимальная буксировочная способность составляет всего 3 500 кг.
Подключаемая гибридная система позволит Ford добавить свою систему «Pro Power Onboard» в Ranger. Это позволяет заряжать электроинструменты и приборы транспортного средства.
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