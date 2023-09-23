Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года

Технологии&Авто
21
Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года
Ford представил гибридную версию пикапа 2025 года
Ford Ranger — довольно популярный пикап, но Ford расширит привлекательность Ranger в ближайшие годы, представив гибридную версию с подключаемым модулем.
Хотя компания уже и опубликовала изображение нового гибрида Ranger Plug-in, Ford не подтвердил окончательную спецификацию грузовика. Это связано с тем, что модель PHEV не должна появиться в продаже до 2025 года.
Внешне Ranger PHEV смотрится идентично стандартной модели, за исключением дополнительной крышки для зарядного порта, расположенной рядом с крышкой топливного бака, а также нового набора 18-дюймовых легкосплавных дисков.
Ranger Plug-in Hybrid будет оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем EcoBoost с турбонаддувом в сочетании с электродвигателем и аккумуляторной батареей.
Сочетание бензинового агрегата и электрической установки гарантирует, что Ranger PHEV будет самым мощным Ranger, который доступен в продаже, хотя максимальная буксировочная способность составляет всего 3 500 кг.
Подключаемая гибридная система позволит Ford добавить свою систему «Pro Power Onboard» в Ranger. Это позволяет заряжать электроинструменты и приборы транспортного средства.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.