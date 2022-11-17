Автомобили Audi получат новый логотип — Finance.ua

Автомобили Audi получат новый логотип 17.11.2022, 00:28 — Технологии&Авто

Автомобили Audi получат новый логотип

Вместе с электрическим кроссовером Audi Q8 e-tron дебютировал новый фирменный логотип, который впоследствии получат другие модели бренда.

О переводе фирменных логотипов в двумерный формат уже давно ходят слухи. Так автоконцерны адаптируются к требованиям Web 3.0, форматы которого необходимы для масштабирования и размещения на различных носителях иконки.

Объемные кольца у Audi были с 1995 по 2016 год, после чего компания упростила логотип, оставив на нем четыре двухмерных круга.

Но реформа не коснулась внешности модельного ряда: детали в виде нового логотипа наносили на кузов, однако на решетке радиатора и крышке багажника продолжали красоваться трехмерные хромированные кольца.

Дизайнеры Audi заявляют, что объемный логотип лучше подчеркивает премиальную природу бренда, отличающегося вниманием к деталям. Двухцветный логотип — не единственная особенность нового стиля: теперь на центральной стойке будет указываться полное название модели.

Постепенный переход на электромобили заставляет Audi отказаться и от хромированного декора. Логотип из одноцветного пластика выглядел бы скучно, поэтому было решено вписать кольца белого цвета в черную окантовку.

Сообщается, что дизайнеры не стали изменять пропорции логотипа, при этом контрастная цветовая схема сделала его более заметным. В Audi такое сочетание называют «новым хромом» — мол, черно-белые кольца создают ощущение премиальности и одинаково хорошо смотрятся на автомобиле любого цвета. Впрочем, при заказе пакета черного декора новые кольца станут черными.

Avtosota По материалам:

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