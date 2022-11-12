Audi представили флагманский электрокроссовер с запасом хода до 600 км (фото, видео) — Finance.ua

Audi представили флагманский электрокроссовер с запасом хода до 600 км (фото, видео) Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

Audi представили флагманский электрокроссовер с запасом хода до 600 км (фото, видео), Фото: Audi

В Германии представили новый Audi Q8 E-Tron 2023. Флагманский электрокроссовер марки поступит в продажу с февраля по цене от 74 000 евро.

Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Электромобиль не является совершенно новой моделью — это серьезно модернизированная версия Audi E-Tron. Во время обновления кроссовер решили переименовать.

Внешний вид электрокара изменили наподобие бензинового Audi Q8. У него новая широкая решетка радиатора, освеженные фары, фонари и бамперы.

Фото: Audi

По-прежнему модель предложена в стандартной версии и купеподобном варианте Sportback. Аэродинамику обоих кроссоверов улучшили — коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,27 и 0,24 соответственно.

В салоне Audi Q8 E-Tron 2023 изменений меньше. Кроссовер получил новый руль, и ему расширили палитру вариантов отделки. Комплектация включает панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и пневмоподвеску.

Фото: Audi

А вот силовая установка существенно доработана, и запас хода авто значительно увеличен. Электрокроссовер Audi предлагают в трех различных полноприводных версиях:

Q8 E-Tron 50 — 335 л.с., разгон до 100 км/ч за 6 с, максимальная скорость 200 км/ч, батарея на 89 кВт∙ч, запас хода 491 км (505 км — Sportback);

Q8 E-Tron 55 — 402 л.с., разгон до 100 км/ч за 5,6 с, максимальная скорость 200 км/ч, батарея на 104 кВт∙ч, запас хода 582 км (600 км — Sportback)

SQ8 E-Tron — 496 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 104 кВт∙ч, запас хода 494 км (513 км — Sportback).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.