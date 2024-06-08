Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине — Finance.ua

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Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине

Технологии&Авто
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Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине
Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине
В мае авто с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковых автомобилей. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто. По сравнению с маем 2023 года это на 3 процентных пункта меньше.
Доля дизельных автомобилей практически не изменилась и осталась на уровне 22,8%.
Доля гибридов выросла с 18,6% до 20,9%. Сегмент электрических автомобилей также показал рост — с 10,9% до 11,7%.

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На машины с ГБО пришлось 0,7% продаж новых авто.

Лидерами по сегментам в мае оказались:

  • среди бензиновых автомобилей — Kia Sportage;
  • среди дизельных — Renault Duster;
  • среди гибридных — Toyota RAV-4;
  • среди электрических — Volkswagen ID.4;
  • среди автомобилей с ГБО — Kia Cee’d.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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