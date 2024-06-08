Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине — Finance.ua

Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине
В мае авто с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковых автомобилей. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто. По сравнению с маем 2023 года это на 3 процентных пункта меньше.
Доля дизельных автомобилей практически не изменилась и осталась на уровне 22,8%.
Доля гибридов выросла с 18,6% до 20,9%. Сегмент электрических автомобилей также показал рост — с 10,9% до 11,7%.
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На машины с ГБО пришлось 0,7% продаж новых авто.
Лидерами по сегментам в мае оказались:
- среди бензиновых автомобилей — Kia Sportage;
- среди дизельных — Renault Duster;
- среди гибридных — Toyota RAV-4;
- среди электрических — Volkswagen ID.4;
- среди автомобилей с ГБО — Kia Cee’d.
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