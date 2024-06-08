Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине — Finance.ua

Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Авто с каким двигателем наиболее популярны в Украине

В мае авто с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковых автомобилей. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Читайте также Сколько новых автомобилей украинцы покупают каждый год (инфографика)

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых авто. По сравнению с маем 2023 года это на 3 процентных пункта меньше.

Доля дизельных автомобилей практически не изменилась и осталась на уровне 22,8%.

Доля гибридов выросла с 18,6% до 20,9%. Сегмент электрических автомобилей также показал рост — с 10,9% до 11,7%.

На машины с ГБО пришлось 0,7% продаж новых авто.

Лидерами по сегментам в мае оказались:

среди бензиновых автомобилей — Kia Sportage;

среди дизельных — Renault Duster;

среди гибридных — Toyota RAV-4;

среди электрических — Volkswagen ID.4;

среди автомобилей с ГБО — Kia Cee’d.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.