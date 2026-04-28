Авто из салона или «с рук»: какие модели выбирают украинцы Вчера 20:41 — Технологии&Авто

Toyota RAV-4 в топе среди автомобилей из салона

В первом квартале 2026 года автопарк Украины пополнился 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. легковых автомобилей. Рассказываем, какие модели выбирали украинцы.

Как свидетельствуют данные Укравтопрома, украинцы традиционно активнее покупали авто с пробегом, а среди самых популярных моделей — кроссоверы, внедорожники и проверенные временем городские автомобили.

Какие модели выбирали чаще всего

Среди новых легковых авто самым большим спросом пользовались:

Toyota RAV-4 — 1159 авто; Renault Duster — 1150 авто; Hyundai Tucson — 636 авто; Toyota LC Prado — 603 авто; Skoda Kodiaq — 429 авто.

Лидерами среди подержанных авто, которые чаще всего регистрировали в Украине, стали:

Volkswagen Golf — 2448 авто; Volkswagen Tiguan — 2010 авто; Audi Q5 — 1886 авто; Skoda Octavia — 1726 авто; Nissan Rogue — 1716 авто.

Ранее мы говорили, что потеря цены автомобиля зависит не только от возраста, но и от конкретной модели. Аналитики портала iSeeCars проанализировали более 950 тысяч сделок с пятилетними подержанными авто в США, проданными с марта 2025 по февраль 2026 года, и определили, какие автомобили менее всего обесцениваются за 5 лет

