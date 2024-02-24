Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот — Finance.ua

Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот
Впервые со времен Второй мировой войны Австралия увеличит вдвое надводный боевой флот. На это планируется потратить 11,1 млрд австралийских долларов (примерно 7,25 млрд долларов США) в течение 10 лет.
Об этомпишет Deutsche Welle
Австралия планирует увеличить нынешний флот боеспособных боевых кораблей с 11 до 26, а также добавить 25 малых военных кораблей, участвующих в операциях по безопасности на море.
«Это самый большой флот, который у нас будет со времен Второй мировой войны», — сказал министр обороны Ричард Марлз.
Что появится в арсенале Австралии:
- фрегаты класса «Хантер» — 6;
- фрегаты общего назначения — 11;
- эсминцы противовоздушной обороны — 3;
- сверхсовременные надводные корабли, не требующие экипажа — 6.
Австралия планирует увеличить оборонные расходы до 2,4% ВВП по сравнению с текущими ожиданиями в 2,1% к середине 2030-х годов.
Некоторые из кораблей будут строить в южном городе Аделаида. Это создаст более 3 000 рабочих мест, но остальные — по американским проектам. Еще один проект пока не определен.
Уже многие годы Австралия стремится увеличивать свои военно-морские оборонные возможности в ответ на массированное наращивание огневой мощи конкурентами — Китаем и россией.
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