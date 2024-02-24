Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот

Мир
26
Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот
Австралия вдвое увеличит надводный боевой флот
Впервые со времен Второй мировой войны Австралия увеличит вдвое надводный боевой флот. На это планируется потратить 11,1 млрд австралийских долларов (примерно 7,25 млрд долларов США) в течение 10 лет.
Об этомпишет Deutsche Welle
Читайте также
Австралия планирует увеличить нынешний флот боеспособных боевых кораблей с 11 до 26, а также добавить 25 малых военных кораблей, участвующих в операциях по безопасности на море.
«Это самый большой флот, который у нас будет со времен Второй мировой войны», — сказал министр обороны Ричард Марлз.

Что появится в арсенале Австралии:

  • фрегаты класса «Хантер» — 6;
  • фрегаты общего назначения — 11;
  • эсминцы противовоздушной обороны — 3;
  • сверхсовременные надводные корабли, не требующие экипажа — 6.
Австралия планирует увеличить оборонные расходы до 2,4% ВВП по сравнению с текущими ожиданиями в 2,1% к середине 2030-х годов.
Читайте также
Некоторые из кораблей будут строить в южном городе Аделаида. Это создаст более 3 000 рабочих мест, но остальные — по американским проектам. Еще один проект пока не определен.
Уже многие годы Австралия стремится увеличивать свои военно-морские оборонные возможности в ответ на массированное наращивание огневой мощи конкурентами — Китаем и россией.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.