Австралия разворачивает в Европе самолет-разведчик для помощи Украине — Finance.ua

Австралия разворачивает в Европе самолет-разведчик для помощи Украине
Австралия по запросу Соединенных Штатов разместит на этой неделе в Германии авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения E-7A Wedgetail для помощи Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Австралии Энтони Албанизи после встречи в Вашингтоне, опубликованном на сайте Белого дома.
«Мы решительно осуждаем незаконную и неспровоцированную войну россии против Украины. Война, которую ведет россия, нарушает международное право, в том числе Устав ООН, и влечет за собой глобальную продовольственную и энергетическую безопасность. Мы вновь призываем россию немедленно, полностью и безоговорочно отвести свои войска от международно признанных границ Украины. Соединенные Штаты и Австралия обязуются поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность разрешить этот конфликт на собственных условиях», — говорится в совместном заявлении.
Отмечается, что помимо поддержки Украины, Австралия ответила на запрос Соединенных Штатов о размещении в Германии самолета Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail, который начинает эксплуатацию на этой неделе.
Развертывание австралийского контингента укрепит многоуровневую защиту международного потока помощи Украине, предоставляя раннее предупреждение об угрозе шлюза помощи.
Соединенные Штаты также приветствуют недавнее заявление Австралии о том, что она предоставит дополнительные 13 миллионов долларов военной помощи Украине, включая оборудование для борьбы с беспилотниками и оборудование для разминирования.
Ранее сообщалось, что миссия Австралии в Европе будет действовать около 6 месяцев. К ней планируют привлечь около 100 членов экипажа и вспомогательного персонала. Воздушное судно будет работать вне воздушного пространства россии, беларуси и Украины.
Разведывательный самолет E-7A Wedgetail оснащен радаром дальнего наблюдения и построен на базе пассажирского самолета Boeing 737 Next Generation. Имеет фиксированную активную радиолокационную антенну с электронным сканированием вместо классической вращающейся.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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